شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة: ذكرى عظيمة نستلهم فيها بطولات وتضحيات «المؤسس» والان نبدء بالتفاصيل

رفع مسؤولو محافظة رأس تنورة، أسمى التبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 تحت شعار «همة حتى القمة»، وتمنوا دوام هذه الفرحة والسرور.

وأوضحوا أن اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة على كل مواطن في هذه البلاد المباركة، نستلهم فيه معاني الفخر والاعتزاز بتوحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، إذ وضعت المملكة نصب أعينها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

مناسبة غالية

قال رئيس بلدية رأس تنورة م. صالح القرني، إن اليوم الوطني يعد مناسبة غالية على نفوس السعوديين، وذكرى عظيمة يستلهم أبناء الوطن معها البطولات والتضحيات لمؤسس ذلك الكيان العظيم الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، وأبنائه المخلصين من بعده، في بناء دولة عظيمة، تبعث على الفخر والاعتزاز.

وأضاف: «في مثل هذا التاريخ من كل عام، نحتفل نحن الشعب السعودي العظيم، باليوم الوطني المجيد، وسجل التاريخ تأسيس الدولة السعودية الحديثة بعد ملاحم البطولات التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - يرحمه الله -، وعاشت المملكة منذ ذلك الحين أعوامًا مديدة ولله الحمد حافلة بالإنجازات على أرضها الطيبة بدأ بوضع لَبِناتها الملك المؤسس، وواصل أبناؤه البررة من بعده استكمال البنيان ومواصلة المسيرة».

وتابع: «أثبتت أُمتنا السعودية في الماضي، والحاضر، وستثبت في المستقبل، أنها قادرة على الاستمرار في تحقيق الرخاء والنمو والتقدم، وغدت المملكة في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات التنموية، وحققت نقلة نوعية متطورة شاملة متنوعة من خلال المشاريع التنموية التي سيكون مردودها زاهرا للمملكة في هذا العهد».

واختتم: «بهذه المناسبة الوطنية العزيزة والغالية على قلوبنا، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وللشعب السعودي الكريم».

مسيرة الخير

أكد مدير إدارة مرور محافظة رأس تنورة العقيد خالد الرشيدي، أن الكلمات تعجز عن وصف فرحتنا بهذه المناسبة وحبنا لهذا الوطن الغالي، وأن ذكرى اليوم الوطني تحل علينا وقد توحدت فيه أرجاء البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - تحت راية التوحيد.

وأضاف: اليوم الوطني الـ 90 يمر علينا ونحن نرى أبناء المؤسس قد ساروا على نهجه وسلكوا طريقه، يمضي الوطن بخطى متسارعة نحو تحقيق رؤيته 2030، ويسير نحو مزيد من الإنجازات التي تحققت خلال هذه المسيرة، مسيرة الخير والبناء والرقي والعطاء تحت ظل قيادتنا الرشيدة - أعزها الله -، فهنيئا لنا بهذا الوطن، وطن الأمن والأمان والرضا والاستقرار، فدمت يا وطني شامخا فأنت وطن الشموخ.

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شموخ وفخر

لفت مدير مكتب العمل بمحافظة رأس تنورة أحمد القباع، إلى أن اليوم الوطني، ذكرى عزيزة في نفس كل سعودي، ذكرى توحيد هذه البلاد المترامية الأطراف على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - تحت راية التوحيد «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله»، ويوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخًا وفخرًا بما تحقق من إنجازات على أرض هذه البلاد المعطاء هذه الأرض المباركة الطاهرة التي خصها الله سبحانه وتعالى لتكون قبلة الإسلام والمسلمين.

وتابع: «ندعو الله -العلي القدير- أن يحفظ لنا ولاة أمرنا الكرام، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء بما يبذلونه لراحة أبناء هذا الوطن والشعب الوفي، وأن يديم الأمن والأمان والرقي والازدهار لهذه البلد المباركة».

واختتم: «يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين - أيده الله - وإلى الشعب السعودي العظيم بمناسبة هذه الذكرى العظيمة».

خطط ورؤى

قال رئيس المجلس البلدي برأس تنورة م. عبدالله الطوالة: «نعيش هذه الفرحة التاريخية السعيدة لمملكتنا تخليدًا لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية وتأسيسها، وقيام وحدتها وكيانها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله وطيب ثراه -.

وأضاف: «رعاك الله يا وطني الغالي وحماك من أيدي العابثين وكيد الكائدين ونوايا الحاقدين المغرضين، ونحن نعيشه بكل فخر وسرور ونفخر بالمكانة والعز والرفعة التي نالتها المملكة بين أمم الأرض بفضل من الله، ثم بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظهما الله -».

وتابع: «اليوم ونحن نحتفل بهذه المناسبة المباركة، نعاهد قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -، ببذل كل غال ونفيس ومضاعفة جهودنا وعطاءاتنا وحشد قدراتنا حتى نسهم بفاعلية في تنفيذ كافة خطط وبرامج ورؤى قيادتنا الرشيدة - أعزها الله - التي نستمد من توجيهاتها كل ما يثري رؤى وخطط مؤسساتنا ويعينها على اتخاذ القرار الصحيح».

واختتم: «أتوجه إلى المولى -عز وجل- أن يعيد علينا هذه الذكرى العظيمة كل عام وبلادنا تنعم بالخير والتطور والرفاهية، في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وأن يحفظ قيادتنا ووطننا وشعبنا».