شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الحاضر تؤكد متانة البناء والان نبدء بالتفاصيل

أكد مواطنو المنطقة الشرقية أن اليوم الوطني السعودي يمثل تجديدا لروح الانتماء والولاء وحب الوطن، والاطلاع على منجزاته التاريخية والثقافية والحضارية، مشيرين إلى أن الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ أسس هذا الكيان العظيم، واستكمل أبناؤه مسيرة التقدم والبناء، وشددوا على أن هذه الذكرى تمثل دفعة نحو التقدم والابتكار ومواصلة العطاء والعمل والتفاني، لخدمة الوطن العظيم.

بيئة خصبة للتصالح وتعدد الثقافات

قال المواطن صالح أبو هليّل، إن اليوم الوطني يمثل نعمة الأمن والأمان، مشيرا إلى أننا نستذكر خلاله جهود 90 عاما من البناء والرخاء والتنمية والعمل المتواصل لرفعة هذا الوطن. وأضاف «نقف هنا وقفة فخر ونحن نطلع على تاريخ الوطن والإنجازات الحضارية الكبيرة المتواصلة»، مشيرا إلى أن صنع الحضارة يتطلب الكثير من السنين والجهود والتضحيات وهو ما حدث منذ عهد الملك المؤسس وحتى الآن.

وأكد أن قادة هذا البلد العظيم خدموا الوطن بكل إخلاصٍ وتفان ومن خلفهم رجال هذا الوطن الذين قدموا الغالي والنفيس؛ كي يكونوا درعا حامية ومعاول بناء للأجيال القادمة، تحملوا الصعاب وتخطوا العقبات، وقاسوا ما قاسوه في سنينٍ سبقت هذا الرخاء وسبقت هذه النعم ولله الحمد والشكر. وتابع «نحن فخورون بك يا وطني؛ لما تحويه من تعدد للثقافات والحضارات مما وفر لنا بيئة صحية للنمو والاختلاف والتصالح، نعيش في وطن واحد، ونخدم لهدف واحد تحت ظلك الوافر وعطائك الذي لا ينضب، ولا يسعنا في هذا المقام وهذا اليوم العزيز على قلوبنا إلا أن نقول رحم الله شهداءك يا وطني، ورحم الله من أفنى عُمره في بنائك ونهضتك».

معنى الأمن والأمان

ذكر المواطن محمد السويلم، أن اليوم الوطني يمثل معنى الأمن والأمان الذي توفره لنا حكومتنا الرشيدة، وهو ما يتطلب الحفاظ على هذا الوطن الغالي، إلى جانب توعية الأجيال الحالية والقادمة، بالنعم الكبيرة التي يعيشها الوطن في ظل القيادة الرشيدة.

وأضاف إن فعاليات اليوم الوطني تشعرنا بأهمية أن نكون درعا حصينة لحماية هذا الوطن، مشيرا إلى أن فرحة المواطنين بهذا اليوم دليل على التماسك والتلاحم بين الشعب والقيادة.

أكبر وحدة في العصر الحديث

أشار المواطن عبدالرحمن العبداللطيف، إلى أن اليوم الوطني للمملكة يمثل إنجاز أكبر وحدة شهدها العصر الحديث، وهي الوحدة بين الأجزاء المتناثرة، مشيرا إلى أن الملك المؤسس ـ رحمه الله ـ جمع القلوب والأفئدة قبل توحيد الأرض. وقال إن مجتمع الجزيرة أصبح عصريا استبدل الولاء المطلق للقبيلة أو العشيرة وكل انتماء ضيق إلى الولاء للدولة القوية العادلة، وأصبحت الأوصال المجزأة بالأمس دولة واحدة يشار لها بالبنان، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز، وما كان ليحدث لولا السياسات الحكيمة التي يتخذها قادة هذه البلاد الكريمة منذ عهد المؤسس - رحمه الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

استكمال لمسيرة التنمية

بين المواطن بدر المسعري، أن الاحتفال باليوم الوطني يمثل تخليدا لذكرى الراحل المؤسس، الذي بذل الغالي والنفيس من أجل أن يلملم شتات الوطن، مشيرا إلى ضرورة أن نحافظ على هذا البناء، وأن نعمل على تنميته واستكمال مسيرته، وأن ننقل هذا الحب إلى الأبناء. وأكد أهمية مواصلة مسيرة البناء، ومحاربة كافة أنواع الفساد، بكل أشكاله لضمان استقرار هذا الوطن الغالي. ووجه «المسعري»، في هذا اليوم، التحية لجنودنا البواسل، الذين يقفون أمام أعداء الإسلام والأمة في الحد الجنوبي، وأبطال الصحة الذين يقفون في المستشفيات من أجل مكافحة فيروس كورونا.

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طريق التقدم والابتكار

أكد المواطن عبيد الشمري، أن احتفالات اليوم الوطني تمثل ذكرى خالدة لنا جميعا، وبمثابة تجديد لروح الانتماء، مشيرا إلى أن هذه الذكرى تدفعنا للتقدم والابتكار.

وأضاف «الاكتساء باللون الأخضر له وقع جميل، كما أنه يعزز روح الانتماء، لدى الأطفال»، مشيرا إلى أنه يمثل تجديدا لمحبة ولاة الأمر، واستذكارا لتاريخ المملكة المجيد، إضافة إلى الإنجازات العظيمة التي جعلت المملكة في مصاف الدول الكبرى.

علامة فارقة في التاريخ

أكد المواطن أحمد السكران، أن هذه الذكرى علامة فارقة في هذه البلاد العزيزة، التي حباها الله بالنعم الكثيرة، ومن أجلها وأهمها نعمة التوحيد الشامل الذي كان على يد القامة الشامخة الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه ـ، مشيرا إلى أنه أهدى لنا وطنا موحدا.وأضاف: إننا نستذكر بمداد من الفخر والاعتزاز هذه البطولات الخالدة التي كانت السبب في تشكيل هذا الوطن وهذه الوحدة بين أجزائه.

تمكين الطاقات الشبابية

قالت المواطنة هديل الوايلي، إن الملك المؤسس - يرحمه الله ـ وحد المملكة على أساس الهوية الإسلامية، وجمع شتات الوطن تحت راية واحدة، مشيرة إلى أنه وضع أسس التنمية والاستقرار.وأضافت أن المملكة واصلت عطاءها ومكنت الشباب الذين هم المورد الأغلى والطاقة الأكثر استدامة في مسيرة التنمية التي تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تحقيقها. وأكدت أن المملكة أنجزت خطوات متقدمة في تمكين الطاقات الشبابية وتوفير فرص التميز لهم.

راية وحلم واحد

قال المواطن صالح الدريويش: اليوم الوطني هو ذكرى عظيمة، تجمع كافة المواطنين تحت راية وحلم واحد، مشيرا إلى أن الملك المؤسس،ـ يرحمه الله ـ أرسى قواعد الأمن والاستقرار، وجاء أبناؤه ليكملوا المسيرة وتتوالى الإنجازات.

وأضاف أن الملك عبدالعزيز، أسس هذا الكيان العظيم الذي ننعم بخيراته، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الوطن واستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.