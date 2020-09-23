، "العثيمين" يهنئ قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بجهود السعودية في خدمة قضايا المسلمين حول العالم ونُصرة قضاياهم

رفع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تهانيه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وإلى سمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم، وذلك بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني الـ90.

وأشاد الأمين العام بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية، دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من سمو ولي العهد، في خدمة قضايا المسلمين حول العالم، والسعي دوماً من منطلق المكانة الدينية والسياسية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة، ووقوفها الدائم لنصرة قضايا المسلمين والدفاع عنهم في كل المحافل وتقديم الرعاية لهم.

ونوه الأمين العام بالرعاية التي تحظى بها منظمة التعاون الإسلامي من حكومة المملكة العربية السعودية، والتي تدعم بسخاء جميع برامج وأنشطة المنظمة، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة لتمكين المنظمة من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن المملكة العربية السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً في كل برامجها ومشاريعها الداخلية، مؤكداً على ثقلها الاقتصادي والسياسي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً برؤيتها الطموحة ٢٠٣٠ التي يشرف عليها سمو ولي العهد.

وختم "العثيمين" تصريحه بالإعراب عن أمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، ولكافة الدول الإسلامية.