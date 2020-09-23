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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة من الرئيس المصري بهذه المناسبة.
وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لحكومة وشعب المملكة، مبرزًا العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 12:18 AM
أعرب عن أصدق التمنيات لحكومة وشعب المملكة.. مبرزًا العلاقات التاريخية بين البلدين
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة من الرئيس المصري بهذه المناسبة.
وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لحكومة وشعب المملكة، مبرزًا العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
، خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهنئة من الرئيس المصري بمناسبة اليوم الوطني الـ90 ،
المصدر : الخليج 365
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