هادي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باليوم الوطني للمملكة

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، اليوم، برقيتا تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الـ90 لليوم الوطني للمملكة.



وأشاد رئيس الجمهورية، في برقيتي التهنئة بالنجاحات وبالإنجازات التي تحققت للمملكة في عهد الملك سلمان وولي العهد، في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتنموية والخدمية وبدورها المحوري الهام على المستويين العربي والدولي.. مؤكداً على عمق العلاقات اليمنية السعودية الضاربة في جذور التاريخ وعلى مكانة المملكة وما تمثله من قيمة وإيقونة للعالم العربي والإسلامي من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع.

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ونوه فخامة الرئيس بالتضحيات الجسيمة والدماء الزكية التي قدمتها المملكة لليمن ارضاً وانساناً لتجسيد واحدية الهوية والهدف والمصير المشترك.

وقال "لن ينسى أبناء شعبنا اليمني بأجياله المتعاقبة هذه المواقف الصادقة والحازمة مع اليمن وشعبها في أحلك الظروف وأصعب المراحل وليس أدل على ذلك من موقفكم الشجاع والحازم في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، الى جانب الشعب اليمني وتلبية ندائه واستغاثته بجيرانه وأشقائه لمساعدته على مواجهة المد الفارسي وأجندته الطائفية والتخريبية عبر مليشيا الحوثي الانقلابية ".

وعبر الرئيس بأسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني عن أحر التهاني وأصدق التبريكات للمملكة وقيادتها الحكيمة بمناسبة العيد الوطني.. متمنيا للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان دوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء، ونصرة القضايا العادلة لأمتنا العربية والإسلامية.