ختام محبط.. كيف أنهى ريال مدريد آخر موسم بلا تعاقدات؟

يقترب سوق الانتقالات الصيفية من نهايته دون أن يبرم نادي ريال مدريد الإسباني أي صفقة، في ظاهرة نادرة تحدث لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وتسببت الأزمة المالية التي يعاني منها ريال مدريد بسبب جائحة كورونا في تقييد حركته بالميركاتو، حيث اكتفى النادي ببيع عدد من لاعبيه دون ضم جدد، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة.

لاعب جديد فقط سيظهر في تشكيلة الفريق هو مارتن أوديجارد، الذي كان معارا إلى ريال سوسيداد في الموسم الماضي، فضلا عن تصعيد بعض الناشئين من أكاديمية النادي.

آخر موسم بلا تعاقدات لريال مدريد كان 1980-1981، وفي السطور التالية نبرز كيف كانت نتائج الفريق المدريدي خلاله.

ظروف مشابهة

في بداية الثمانينيات من القرن الماضي عانى ريال مدريد من أزمة مالية في عهد الرئيس لويس دي كارلوس، أبعدته تماما عن سوق الانتقالات.

واكتفت إدارة ريال مدريد في ذلك التوقيت، بتصعيد عدد من الناشئين من الأكاديمية وفريق الرديف، وعلى رأسهم الحارس أوجستين ولاعب الوسط ريكاردو جاييجو، فضلا عن قطع إعارة رافاييل كورتيس إلى نادي بورجوس.

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بداية متعثرة ونهاية محبطة

كما كان متوقعا، ظهر ريال مدريد بمستوى مخيب في النصف الأول من الموسم وخاصة في الدوري الإسباني، ووصل إلى المركز التاسع بينما كان اللقب قريبا من جاره العاصمي أتلتيكو مدريد.

وفي كأس ملك إسبانيا خرج ريال مدريد من الدور ربع النهائي على يد سبورتنج خيخون، فيما واصل طريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.





ومع اقتراب الموسم من نهايته انهار أتلتيكو مدريد وابتعد تماما عن قمة الدوري الإسباني، وتبادل الأدوار مع الريال الذي تحسن على مستوى النتائج ونافس على الصدارة، بل وبات قريبا من اللقب.

انتفاضة ريال مدريد تزامنت مع صحوة مماثلة لريال سوسيداد، الذي حسم لقب الليجا في النهاية بتفوقه على الفريق الملكي في المواجهات المباشرة، بعد تساوي الفريقين في عدد النقاط (45).

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، خسر ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا أيضا بهزيمته 0-1 أمام ليفربول في المباراة النهائية، بعد شهر تقريبا من ضياع لقب الدوري.