2020-09-23

توقعات بنشاط للرياح مع غبار على 6 مناطق اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

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وتوقعت الأرصاد وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة مع غبار ، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة الكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع تكوّن السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، تسجل منطقة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة في المملكة بـ17 مئوية.





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