عروض وتخفيضات اليوم الوطني السعودي 90 لعام 1442

تَشهد المملكة العربية السعودية إحتفالات بمناسبة مرور 90 عام على اليوم الوطني السعودي الذي يقام يوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام ، حيث تُقام الكثير من الحفلات الغنائية وتقدم الكثير من مواقع التسوق عروض وتخفيضات هائلة قد تصل لأكثر من 50٪ وتكون تلك الإحتفالات تحت شعار “همة حتى القمة”يعتبر هذا اليوم عطلة رسمية.

اليوم الوطني السعودي 90

الجدير بالذكر أن مناسبة الإحتفال بهذا اليوم يرجع إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك السعودي عبد العزيز آل سعود والذي ينص على تحويل مُسمى مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية وذلك بعد توحيد المملكتين.

عروض اليوم الوطني السعودي

شملت العروض والتخفيضات جميع المنتجات والسلع التجارية مثل الأدوات المنزلية والعطور والأجهزة الكهربائية ومستلزمات المكياج والفنادق الكُبرى ومعارض السيارات وغيرها.

عرض هايبر بنده السعودي

أعلن هايبر بنده عبر صفحته الإلكترونية عن الخصومات والتخفيضات التي تشمل جميع منتحاتها، والجدير بالذكر أن شركة بنده تحوي 400 فرع منتشرة في جميع أنحاء المملكة وهو يُعد من أهم الهايبر المنتشرة داخل المملكة.

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عرض شركة الراجحي

قدمت شركة تكافل الراجحي بمناسبة الإحتفال هذا العام خصم يصل إلى 9٪ على تأمينات السيارات.

عرض شركة اتحاد الخليج للتأمين

قدمت شركة اتحاد الخليج للتأمين الخصومات والتخفيضات بداية من يوم عشرين من شهر سبتمبر حتى يوم الخامس والعشرون من الشهر الحالي، كما حدد قيمة الخصم وهو 10٪ على قيمة التأمين الإلزامي و20٪من التأمين الشامل.

ولقد شملت الخصومات والتخفيضات على أجهزة الهواتف الذكية، حيثُ قدمت شركة الحداد خصومات على هواتف جلاكسيs20 ألترا وهواوي Y9 وأيضا بادرت أسواق العيثم بالخصومات على جوالات سامسونج A21 وكذلك هواوي Y7P.