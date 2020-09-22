عبارات وكلمات في اليوم الوطني السعودي 90 وأجمل رسائل التهنئة

ساعات قليلة وتحلّ مناسبة غالية على قلب كل مواطن سعودي، إنها اليوم الوطني السعودي 90 ، الذي يوافق الـ23 من سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يحتفل فيه السعوديون بمناسبة توحيد مناطق السعودية وتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية وذلك بموجب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، واعتادت المملكة أن تشهد في هذا اليوم العديد من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والإجتماعية والإقتصادية احتفالا بالمناسبة، ومن مظاهر هذا الاحتفال أيضًا التغني وتبادل عبارات وكلمات معبرة عن هذه المناسبة. وعبر موقع نجوم مصرية رصدنا لزواره الكرام مجموعة من هذه العبارات والكلمات ورسائل التهنئة باليوم الوطني السعودي.

المحتويات إخفاء 1. اليوم الوطني السعودي 90 2. عبارات وكلمات في اليوم الوطني السعودي 90

اليوم الوطني السعودي 90

عبارات وكلمات في اليوم الوطني السعودي 90

وعبر موقع نجوم مصرية رصدنا لزواره الكرام مجموعة من العبارات والكلمات ورسائل التهنئة التي قيلت باليوم الوطني السعودي:

سلمك الله يا وطني.. وحفظك من الفتن والمحن.. وجعلك دائماً شامخاً ورافعاً رايتك عالياً.

90 عاماً من التقدم والرقي والرخاء.. حفظك المولى يا بلاد الحرمين.

كل عام والشعب السعوديّ في أمان الله.. وفي كنفه.. وفي رعايته.

قبلة المسلمين وأرض الحرمين تحتفل بمرور 90 عاماً على التوحيد، حفظ الله رايتها شامخة بكلمة التوحيد.

روحي وما ملكت يداي فداه.. وطني الحبيب وهل أحب سواه.

كل عامٍ والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يعتمدون المملكة الوجهة الإسلاميّة الكُبرى.

أنت العزة والحب يا وطني.. لك مني كل الاحترام والود.

واقترب يوم الثالث والعشرين من سبتمبر.. ليحكي قصة عشق دامت 90 عاماً لشعب وأرض وملك.

عام يأتي وعام يمضي.. وكل عام يظل الوطن شامخاً للأنام ومنارة التوحيد إلى الأبد.

كلماتي لا توفيك حقك فسلاماً عليك يا فخر العروبة.

أحبك يا وطني وحبك بالقلب لا يُضاهيه أي حب.

نرفع رؤوسنا جميعاً فخراً بالوطن الغالي وما فعله من أجل شعبه العظيم، عاش الوطن حراً ومعطاء، وحفظ ملك البلاد والأرض المُباركة.

حبك في القلب لا ينضب وعشقك في النبض لا يجف، أعتز بك كثيراً وطني العزيز.

صور الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي 90

Advertisements

إقرأ أيضًا: