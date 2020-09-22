محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قرارًا بتكليف المهندس عيد بن نايف العتيبي أمينًا لأمانة منطقة نجران خلفًا للمهندس حمد بن عيبان الذي تم إعفاؤه من منصبه. 22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 11:48 PM Advertisements وزير الشؤون البلدية يعفي "أمين نجران".. ويكلف "العتيبي" خلفًا له وزير الشؤون البلدية يعفي "أمين نجران".. ويكلف "العتيبي" خلفًا له أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قرارًا بتكليف المهندس عيد بن نايف العتيبي أمينًا لأمانة منطقة نجران خلفًا للمهندس حمد بن عيبان الذي تم إعفاؤه من منصبه. الكلمات المفتاحية ، وزير الشؤون البلدية يعفي "أمين نجران".. ويكلف "العتيبي" خلفًا له ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون البلدية يعفي "أمين نجران".. ويكلف "العتيبي" خلفًا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.