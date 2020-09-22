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وزير الشؤون البلدية يعفي "أمين نجران".. ويكلف "العتيبي" خلفًا له

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قرارًا بتكليف المهندس عيد بن نايف العتيبي أمينًا لأمانة منطقة نجران خلفًا للمهندس حمد بن عيبان الذي تم إعفاؤه من منصبه.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 11:48 PM

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وزير الشؤون البلدية يعفي "أمين نجران".. ويكلف "العتيبي" خلفًا له
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قرارًا بتكليف المهندس عيد بن نايف العتيبي أمينًا لأمانة منطقة نجران خلفًا للمهندس حمد بن عيبان الذي تم إعفاؤه من منصبه.

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المصدر : الخليج 365

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