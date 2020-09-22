شكرا لمتابعة خبر عن طفل يلقي قصيدة أمام أمير حائل(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، الطفل " ابراهيم بن بدر بن حمد الوزران السبيعي يُلقي قصيدة أمام أمير منطقة حائل الأميرعبدالعزيز بن سعد.
وحازت القصيدة على إعجاب الحاضرين حين صقف له الجميع، تشجيعًا له.
ويذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رعى حفل اختتام منافسات سباقات حائل للهجن الذي أقامه الاتحاد السعودي للهجن.
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