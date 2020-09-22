شاهد.. أول صورة التقطها الملك عبدالعزيز في عمر الـ 34 عامًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): التقط الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- الصورة الأولى له وهو في عمر الـ 34. التقط الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- الصورة الأولى له وهو في عمر الـ 34. وتم التقاط الصورة الأولى للملك المؤسس في الكويت وذلك في عام 1328هـ وهو الموافق 1910م .

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