شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..تأثير دراسة الطفل لغة أجنبية أو أكثر على تعلمه في اللغة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور بندر آل حمدان وكيل كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، تأثير تعلم الطفل لغة أجنبية أو أكثر على تعلمه وقدراته في اللغة العربية.

وقال حمدان خلال حديثه في برنامج " ياهلا " تعلم اللغة الإنجليزية مع اللغة الأم يمكن أن يؤثر في سن مبكر وفقًا لدراسات ولكن حينما يقدم بطريقة مناسبة لايؤثر كما أنه اصبح انعكاس للعصر الذي يعيشه الطفل فيه حاليًا.

وأكد حمدان على أن إدراج اللغة الإنجليزية من الصف الأول ابتدائي قرار حكيم أتى في الوقت المناسب