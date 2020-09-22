شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الأمير خالد الفيصل يُنظم قصيدة جديدة بمناسبة اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نظّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة جديدة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة. نظّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة جديدة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة. ونشرت إمارة مكة المكرمة، مقطع فيديو للقصيدة، بعنوان "تسعين عامًا"، إذ قال الأمير خالد الفيصل : " عامًا والشهادة علمنا، وحدة وتوحيد وسيف تثنى، من يوم أبو تركي تنهض ونَجَّم، قاموا نشاما العز ماحد تونا، وخلف رجاجيل على قدر الأحداث، وإن صاح صايح قالوا فداك حنّا”.

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