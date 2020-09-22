شاهد..لحظة رفع علم المملكة الأكبر من طائرة H125

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو، لحظة رفع علم المملكة الأكبر، من طائرة H125 من الشركة الطائرات المروحية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة. أظهر مقطع فيديو، لحظة رفع علم المملكة الأكبر، من طائرة H125 من الشركة الطائرات المروحية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة. وجاء ذلك في العرض الجوي الأضخم من الدرعية، حيث أن العلم بمساحة 2,000 متر مربع بارتفاع 33 متر و عرض 75 متر.

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