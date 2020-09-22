شكرا لمتابعة خبر عن 5 ألقاب أُطلقت على الملك عبدالعزيز طوال حياته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ90، والذي يوافق غدًا الأربعاء، نشرت دارة الملك عبدالعزيز ألقاب الملك المؤسس "رحمه الله" منذ عام 1910م.

ولُقب الملك عبدالعزيز بأمير نجد ورئيس عشائرها سنة 1328هـ الموافق 1910م، حيث كانت الدولة في بداية تكوينها السياسي، وكان حينها يبلغ 35 عامًا من العمر.

وأصبح لقبه سلطان نجد وملحقاتها عام 1339ه الموافق 1920 وذلك بعد توحيد الأحساء وعسير، ثم لُقب بملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها عام 1345 الموافق 1926 بعد توحيد الحجاز، وتغير اللقب في نفس العام إلى "ملك الحجاز ونج وملحقاتها.

وفي عام 1932م لٌقب بملك المملكة العربية السعودية بعد إعلان توحيد المملكة .