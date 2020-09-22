شاهد..معلم يحول مجلس الضيوف إلى فصل افتراضي

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قرر معلم، تحويل مجلس له مخصص لاستقبال الضيوف إلى فصل افتراضي يشرح فيه للطلاب الدروس في ظل استمرار التعليم عن بعد. قرر معلم، تحويل مجلس له مخصص لاستقبال الضيوف إلى فصل افتراضي يشرح فيه للطلاب الدروس في ظل استمرار التعليم عن بعد. وقال المعلم لقناة العربية : اقدم المادة بشكل جيد مدعوم بالوسائل الحديثة، وبشكل يجذب الطالب وتبسيط وتشويق للمادة التعليمية. وأضاف وأضافت حامل للجوال ووفرت مكتب بأقل التكاليف وهدفي الأساسي هو التعليم.

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