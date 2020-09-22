شاهد..فتح حركة السير على طريقة المدينة المنورة - تبوك السريع

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم فتح طريق المدينة المنورة / تبوك السريع أمام حركة السير غدًا. أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم فتح طريق المدينة المنورة / تبوك السريع أمام حركة السير غدًا. وقالت الوزارة في تصريحها: "بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة سيتم فتح حركة السير على طريق المدينة المنورة/ تبوك السريع (المرحلة الأولى) امتداد شارع السلام وحتى تقاطعه مع طريق المندسة / بواط / الفقعلي يوم غد الأربعاء الموافق ١٤٤٢/٢/٦هـ كما هو موضح بالمخطط المرفق". ونشرت فيديو توضيحي لحركة السير.

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