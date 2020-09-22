برقية تهنئة من الرئيس المصري لولي العهد بمناسبة اليوم الوطني

أرسل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.

ونشر المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية على حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» نص البرقية والذي جاء كالآتي: «صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة، يطيب لي أن أبعث إلى سموكم بخالص التهاني القلبية والأمنيات الأخوية».

وأضاف: «وأغتنم هذه المناسبة كي أعرب عن تطلعي بأن تشهد علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين بلدينا الشقيقين مزيدًا من النمو والازدهار في السنوات المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية».

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وواصل: «أخي صاحب السمو، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التنمية والرقي، مع أطيب تمنياتي عبد الفتاح السيسي».

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