خريطة رقمية للتعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت جدة قائمة المدن السعودية في حالات التعا في، مسجلةً شفاء 129حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 312684 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت الرياض في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 77 حالة وتم تعا في (77 في الهفوف 73 في الدمام 58 في بريدة 55 في المدينة المنورة 51 في خميس مشيط 47 في الطائف 45 في حائل 38 في ينبع 33 في بلجرشي 31 في مكة المكرمة 28 في نجران 24 في المبرز 21 في حفر الباطن 20 في عنيزة 17في سبت العلاية 17 في الحجرة 17 في الخرج 16 في القطيف 15 في الخبر 14 في بيشة 13 في بقعاء 12 في المندق 11 في الع فيق 10 في الجبيل 10 في صفوى 9 في عرعر 9 في الباحة 9 في تثليث).

فيما تعافى (8 في المخواة 8 في السليل 6 في القوارة 6 في جازان 6 في تبالة 6 في القرى 6 في البشائر 5 في أبو عريش 5 في الكامل 4 في أبها 4 في محايل 4 في رياض الخبراء 4 في خيبر 4 في تربة 3 في الأسياح 3 في خباش 3 في النبهانية 3 في العيدابي 3 في مليجة 3 في الظهران 3 في ب فيق 3 في الخرمة 3 في ظهران الجنوب 3 في العلا 3 في المذنب 3 في النعيرية 3 في بني حسن 3 في القريع).

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في حين تعافى (2 في خليص 2 في تبوك 2 في المجمعة 2 في حبونا 2 في البدع 2 في ضرية 2 في قلوة 2 في حوطة بني تميم 2 في مرات 2 في وادي الدواسر 2 في راس تنورة 1 في الشنان 1 في أحد رفيدة 1 في الزل في 1 في رنية 1 في فيا 1 في القريات 1 في الشملي 1 في الغزالة 1 في عيون الجواء 1 في مهد الذهب 1 في شرورة 1 في بيش 1 في النماص 1 في أملج 1 في ضبا 1 في حقل 1 في القويعية 1 في تمير 1 في سلوى 1 في الريث 1 في رجال المع 1 في ساجر).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 552 إصابة جديدة ب فيروس كورونا المستجد «كو فيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 330798 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 1185 حالة تعاف جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من ال فيروس إلى 312684 حالة كما أوضحت أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، إلى 4542 حالة.