الخارجية الأمريكية تُدين استخدام أسلحة إيرانية في استهداف السعودية

نزوح مليون يمني بسبب هجمات الحوثي على مأرب
شددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إيقاف هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، على حدود السعودية، مشيرة إلى أن الحوثيين يستخدمون أسلحة إيرانية لشن هجمات عدائية على المملكة.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن هجمات ميليشيات الحوثي على مأرب تسببت في نزوح مليون يمني، مضيفة أن على المجتمع الدولي وقف عرقلة الحوثي لإغاثة المتضررين.
وأضافت أنه يجب وقف معاملة الحوثيين المهينة للصحفيين والمعارضة، كما شددت على مواصلة دعمها لجهود المبعوث الأممي باليمن.
وطالبت الحوثيين بالسماح للفريق الأممي بمنع كارثة »صافر« وقالت على المجتمع الدولي وقف عرقلة الحوثيين للإغاثة.
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