احتفالا باليوم الوطني الـ 90.. إنجازات المرأة السعودية تبهر العالم

بينما تحتفل المملكة، اليوم الثلاثاء، باليوم الوطني الـ 90، أصبحت المرأة السعودية محط أنظار العالم، إذ برزت نماذج نسائية عدة على المستويين المحلي والعالمي بدعم من القيادة الرشيدة في المجالات كافة منها السياسة والاقتصاد والطب والإخراج السينمائي والهندسة.

من النماذج النسائية البارزة التي تؤكد على قوة حضور المرأة السعودية في المحافل الدولية، هي الأميرة ريما بنت بندر التي تم تعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في 23 فبراير 2019م.

الأميرة ريما بنت بندر.. أول سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة

الأميرة ريما بنت بندر التي حاصلة على بكالوريس الآداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٩، تعد أول امرأة تتولى اتحاد متعدّد الرياضات في المملكة من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

كما عملت الأميرة ريما بنت بندر كمستشارة في مكتب ولي العهد، وكذلك عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة، وكان للأميرة دور كبير في الالتفات والتوعية بمرض سرطان الثدي.

ودخلت الأميرة ريما بنت بندر موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد صناعة أكبر شريط وردي في العالم كرمز لمكافحة سرطان الثدي، كما أن تم اختيارها في المرتبة السادسة عشرة ضمن قائمة مجلة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 200 امرأة عربية.

حياة السندي.. عالمة في التكنولوجيا الحيوية

وفي 2018 ، حلت الدكتورة حياة السندي على قائمة أهم 100 إمرأة في الشرق الأوسط، والتي تعمل كطبية عالمة حيث حصلت على الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية، وحرصت على تقديم حلول بسيطة وبأسعار معقولة لأكبر عدد، شاركت في تأسيس شركةDiagnostics For All، وهي منظمة غير حكومية تقدم الرعاية الطبية إلى الفقراء.

كما أن حياة السندي هي أيضًا واحدة من أوائل النساء اللاتي جلسن في مجلس الشورى السعودي.

ليلى الشهري.. حاصلة على براءة اختراع لخدمة كبار السن.

وفي 11 ديسمبر 2019، نجحت المخترعة الدكتورة ليلى علي مساعد الشهري، في الحصول على براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن اختراعها حقيبة دوائية لمواعيد الدواء.

وحصلت المخترعة الدكتورة ليلى الشهري، في الحصول على براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن اختراعها حقيبة دوائية لمواعيد الدواء.

ويستهدف اختراع العالمة ليلى الشهري خدمة كبار السن، والتأكد من حصولهم على الأدوية في مواعيدها التي يحددها الأطباء، إضافةً إلى المحافظة على برودة الجهة التي تضم الدواء بداخلها، ومتابعة المريض في كيفية المحافظة على الدواء عبر التطبيق بشكل منتظم.

ليلك الصفدي.. أول أمرأة ترأس جامعة سعودية

وعلى صعيد التعليم الجامعي، أعلن وزير التعليم في 3 يوليو 2020م، تعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيسًا للجامعة الإلكترونية، كأول امرأة ترأس جامعة سعودية طلابها من الجنسين الذكور والإناث.

وتعتبر الدكتورة ليلك الصفدي من الكفاءات العلمية المميزة، فقد عملت كمدير تنفيذي لأكثر من 20 عامًا في تطوير الأعمال والاستشارات التجارية والقيادة الإستراتيجية، إضافة إلى خبراتها المتراكمة في إدارة المشاريع.

وتملك ليلك الصفدي سجلًا ثابتًا من النجاح في تحديد فرص الأعمال والشركاء الاستراتيجيين والأسواق والقنوات ذات الإمكانات الأكبر، كما مارست العمل على وضع خطط تنفيذية ناجحة في تطوير الاستراتيجيات، وتقييم المبادرات كجزء من برنامج التحول الوطني السعودي، وهي عضو في عدد من مجالس التوجيه والاستشارات، بحسب «العربية».

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وشاركت ليلك الصفدي بأكثر من 50 ورقة بحثية في مؤتمرات ومقالات صحفية، في مجالات البحث ذات الاهتمام مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتجاري، كما عملت كنائب الرئيس ومسؤول التكنولوجيا الوطني في مايكروسوفت في يناير 2020.

وهي عضو بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود، ومديرة حاضنة تكنولوجيا المرأة، ومسؤولة عن تطوير مركز ريادة الأعمال في أقسام العلوم النسائية والطبية، كما عملت كمستشار المحافظ بالهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستشاري وكالة الجامعة للتخطيط والجودة والتطوير بالجامعة السعودية الإلكترونية.

رانيا النشار.. من أقوى 100امرأة على مستوى العالم

وفي مجال الاقتصاد، حلت سيدة الأعمال رانيا محمود النشار في المركز الثالث في قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2020، إذ شغلت منصب الرئيس التنفيذي في «مجموعة سامبا المالية» في عام 2017.

وتتمتع رانيا النشار بخبرة مصرفية تزيد على 20 عامًا، لذلك أدرجتها فوربس في قائمة أقوى 100 سيدة في العالم في المركز الـ97.

هيفاء المنصور.. أول مخرجة سينمائية سعودية

وعلى صعيد الفنون والسينما، تعد هيفاء المنصور هي أول مخرجة سينمائية سعودية، صورت أول فيلم سعودي طويل «وجدة» يتم تصويره داخل المملكة وأول فيلم يمثل السعودية في سباق الأوسكار.

وهيفاء المنصور من أوائل المخرجات العرب اللاتى استعانت بهن هوليوود للعمل بها، وفي 2019 رشحت المملكة فيلمها «المرشحة المثالية» للمخرجة؛ للدخول في منافسات جائزة الأوسكار ، ضمن فئة أفضل ناطق بلغة أجنبية.

لمى السلمان.. أول نائب رئيس غرفة جدة للتجارة والصناعة في المملكة

أما لمى السلمان فهي سيدة أعمال ونائب رئيس غرفة جدة للتجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية، كما أنها عضو مجلس إدارة في مركز خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال التابع لغرفة تجارة جدة، وهو مركز فعال لسيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وتعمل لمى السلمان حالياً عضو مجلس إدارة في مجموعة شركات «رولاكو للتجارة والمقاولات» و«المعهد الوطني للخدمات الصحية» و«مؤسسة ناشيونال هوم للرعاية الصحية» و«الدائرة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة مكة المكرمة».

تخرجت لمى السلمان من جامعة الملك عبد العزيز في تخصص الكيمياء الحيوية، وتابعت دراستها العليا في مجال التغذية في «كينغز كولدج» (جامعة لندن) في المملكة المتحدة، وحصلت منها على شهادتي الماجستير والدكتوراه.

عملت لمى السلمان 15 عاماً في مركز الملك فهد للأبحاث، ثم تقلدت منصب رئيسة مركز خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال التابع لغرفة تجارة جدة، ثم عضو مجلس إدارة الغرفة، وحالياً تشغل منصب نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة.

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