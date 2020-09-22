بالفيديو.. وزارة الحرس الوطني توثق تضحيات أبطال الحدود

أنتجت وزارة الحرس الوطني عملًا إبداعيًا مميزًا تزامنًا مع الذكرى التسعين لتوحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز.

ووثقت الوزارة عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع »تويتر« تحت عنوان »أردنا لك الخير يا موطني .. بعزمٍ أكيد ورأيٍ سديد« العمل الذي يقدمه أبطال الوطن في الحدود وهم يذودون عن حياض الوطن.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.