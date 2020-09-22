نائبة السفير الأمريكي ومنسوبوها بالرياض يوجهون رسالة خاصة للسعوديين

احتفت السفارة الأمريكية بالرياض باليوم الوطني الـ90، على طريقتها الخاصة؛ حيث وجهت نائبة السفير مارتينا سترونغ، رسالة للشعب السعودي في اليوم الوطني.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية على موقع «تويتر» مقطع فيديو ظهرت فيه مارتينا ومنسوبي السفارة وهم يقولون: «بالنيابة عن جميع العاملين بالسفارة الأمريكية بالرياض، ومن عائلتنا لعائلاتكم، نتمنى لكم السعادة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 ».

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وتزينت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، باللون الأخضر، كما وضعت صورة للعلم الأمريكي والعلم السعودي، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90.

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