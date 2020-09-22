في الذكري الـ90 لليوم الوطني للمملكة..
احتفت السفارة الأمريكية بالرياض باليوم الوطني الـ90، على طريقتها الخاصة؛ حيث وجهت نائبة السفير مارتينا سترونغ، رسالة للشعب السعودي في اليوم الوطني.
ونشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية على موقع «تويتر» مقطع فيديو ظهرت فيه مارتينا ومنسوبي السفارة وهم يقولون: «بالنيابة عن جميع العاملين بالسفارة الأمريكية بالرياض، ومن عائلتنا لعائلاتكم، نتمنى لكم السعادة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 ».
وتزينت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، باللون الأخضر، كما وضعت صورة للعلم الأمريكي والعلم السعودي، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. السفارة الأمريكية بالرياض تحتفي باليوم الوطني الـ90 على طريقتها
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة السفير الأمريكي ومنسوبوها بالرياض يوجهون رسالة خاصة للسعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.