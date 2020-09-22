المتحف الوطني يستعرض أثار الدولة السعودية الأولى بالدرعية

يستعد المتحف الوطني بمدينة الرياض، لاستقبال زواره في اليوم الوطني 90، والذي يزخر بأهم المعالم التراثية للملكة العربية السعودية من الدولة السعودية الأولى وحتى قيام الدولة الحديثة.

وتحتفل المملكة يوم غد الأربعاء الموافق، 23 سبتمبر 2020، بذكرى اليوم الوطني 90، الذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- قبل 90 عامًا توحيد البلاد بعد كفاح استمر 32 عامًا.

المتحف الوطني

ويُعدّ المتحفُ الوطني بمدينة الرياض من أهم المعالم التراثية والثقافية التي تشتهر بها العاصمة , حيث يتربّع على مساحة " 17000 " متر مربع، في الجانب الشرقي من مركز الملك عبد العزيز التاريخي، بحي المربع ، بجوار قصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله-، كما تبلغ مساحة مبانيه الإجمالية حوالي 28000 متر مربّع.

وأقيم المتحف الوطني ليكون معلماً وطنياً على مستوى المملكة العربية السعودية، لإثراء المسيرة التعليمية والتوعية الثقافية المتحفية، وللمساهمة في التعريف بالمواقع الأثرية والموروث الحضاري للمملكة من خلال المعروضات الأثرية والتراثية وباستخدام الوسائل المقروءة والسمعية والبصرية المختلفة.

ويسعى المتحف الوطني لأن يكون رائداً ومتميزاً في خدمة زواره، والعناية بمقتنياته وعرضها والتعريف بها والاستفادة منها اجتماعيًا وثقافيًا وتربويًا واقتصاديًا وسياحيًا، والمساهمة في خدمة تاريخ المملكة وآثارها وتراثها.

وقد طُوِّر البرنامج المعماري للمتحف بعناية لبناء مؤسسة نوعية تضاهي مثيلاتها الجديرة بالاحترام على مستوى العالم، ويتجاوب مبنى المتحف الوطني معمارياً مع المقياس والتشكيل الحجمي للمباني التاريخية المجاورة له.

ويتكون المتحف الوطني من ثماني قاعات عرض دائمة، تحكي قصة الحياة على أرض المملكة منذ أن سكنها إنسان العصر الحجري بمراحله المختلفة، حتى نشوء المجموعات القبلية وظهور القرى والمدن، التي أصبحت فيما بعد ممالك لها مكانتها في العالم القديم، وتبرز قاعات المتحف الدور التاريخي والحضاري التي قامت به الجزيرة العربية بعد ظهور البعثة النبوية، من خلال الدول المتعاقبة التي حكمتها وصولًا إلى الدولة السعودية الحديثة، ودور الحرمين الشريفين في نشأة الطرق والمدن الإسلامية.

4000 قطعة أثرية

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وتبدأ رحلة الزائر إلى المتحف الوطني بقاعة الإنسان والكون وهي أولى القاعات، بلغت مساحتها 1500 متر مربع وتضم 451 قطعة أثرية تتناول في عرضها التغيرات التي تتم في كوكب الأرض ومدى تأثيرها في حياة الإنسان، والثروات المعدنية في المملكة العربية السعودية.

تليها قاعة الممالك العربية وهي ثاني قاعات المتحف الوطني، بلغت مساحتها 1500 متر مربع، وتضم 659 قطعة أثرية، وتمثل الفترة الممتدة من الألف الرابع قبل الميلاد إلى الألف الثاني الميلادي وتقسم إلى ثلاثة أقسام: هي (الممالك العربية القديمة، والممالك العربية الوسطى، والممالك العربية الحديثة).

وتمثل قاعات المتحف الثالثة والرابعة والخامسة الحقبة الجاهلية وعصر نزول الوحي بالرسالة وظهور وانتشار الإسلام، وتبلغ مساحتهم 2050 مترا مربعا وتضم هذه القاعات 1538 قطعة أثرية وتضم عروض مرئية ومجسمات توضيحية لبعض الآثار الإسلامية تتناول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وغزواته حتى وفاته ثم عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموي والعباسي والعصور التي تلت ذلك.

وتضم القاعة السادسة بالمتحف الوطني، أثار الدولة السعودية الأولى والثانية، وتبلغ مساحتها 900 متر مربع، حيث يعرض فيها 261 قطعة تراثية ، وتنقسم القاعة إلى قسمين: (القسم الأول يمثل الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود 1139 حتى سقوطها سنة 1233هـ، والقسم الثاني يمثل الدولة السعودية الثانية التي قامت على يد الإمام تركي بن عبدالله سنة 1240هـ وانتهت بخروج الإمام عبد الرحمن بن فيصل من الرياض سنة 1309هـ (.

وتعرض القاعة مجسمين لعاصمة الدولة السعودية الأولى الدرعية وعاصمة الدولة السعودية الثانية الرياض وفلما مرئيا عن حصار الدرعية.

يليها قاعة توحيد المملكة التي تبدأ بفلم استثنائي عن توحيد المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحتها 1200 متر مربع، وعدد قطعها 1312 قطعة تراثية، وهي تمثل فترة نشأة الدولة السعودية الثالثة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام 1319هـ .

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