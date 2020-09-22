جدارية في حب الوطن.. السعودية تزدان باللون الأخضر في اليوم الوطني ٩٠

تحتفل المملكة يوم غد الأربعاء الموافق، 23 سبتمبر 2020، بذكرى اليوم الوطني 90، الذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- قبل 90 عامًا توحيد البلاد المباركة وأسماها (المملكة العربية السعودية) في التاسع عشر من شهر جمادى الأولى من عام 1351هـ بعد كفاح استمر 32 عامًا.

وعمل الملك المؤسس -طيب الله ثراه- على إرساء قواعد هذا البنيان على أسس ثابتة وراسخة من تعاليم الإسلام وقيم الوسطية والاعتدال والسلام والتعايش، وبناء الإنسان بالعلم ليسهم في بناء الوطن، لتستمر مسيرة النماء والتطور والرؤية الطموحة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-.

المملكة تزدان بألوان العلم

وفي إطار الاستعدادات المتواصلة للاحتفال باليوم الوطني 90 ازدانت المنطقة الشرقية بأبهى حللها وتوشحت باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة؛ حيث أنهت أمانة المنطقة جميع استعداداتها للاحتفاء بهذا اليوم الغالي على الجميع، وأعدت له حزمة من البرامج والتجهيزات في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

وقامت الأمانة بالاستعداد المسبق لتنفيذ خطتها للاحتفال باليوم الوطني الـ٩٠ ، وفقًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، ومتابعة معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، حيث نفذت أعمال الزينة الخاصة باليوم الوطني، والتي تضمنت تركيب 5500 علم المملكة على أعمدة الإنارة، وتركيب أعلام بالمقاس الكبير على أكثر من 100 سارية بالتقاطعات في حاضرة الدمام.

وتشمل الاستعدادات كذلك تركيب أكثر من 2670 بنر على أعمدة الإنارة، وتركيب نحو 200 من الأشكال الجمالية المضيئة، وتركيب إنارة وتزيين وتلوين ٨ مباني بإضاءة LED city color، وأجهزة الإضاءة المتحركة، وعرض تصاميم اليوم الوطني، وعروض الفيديو ماب الخارجي لموقعين على ستاند خشبي، وتركيب التصاميم الخاصة باليوم الوطني في إعلانات الطرق بعدد من الأحجام، بـ 120 لوحة بالطرق والميادين بحاضرة الدمام.

كما تضمنت الاستعدادات أيضًا تنفيذ أعمال زينة جمالية في عدد من الشوارع الرئيسية، وتزيين وإنارة الواجهات البحرية والكورنيش وعدد من الدوارات في حاضرة الدمام ، ووضع شاشة كبيرة بجانب دوار الأشرعة في مدينة الدمام لعرض الأفلام الوثائقية عن المملكة وأبرز المنجزات في المنطقة الشرقية، وكذلك عرض الرسائل الخاصة باليوم الوطني، ووضع لوحات تتضمن العبارات الوطنية بهذه المناسبة، بالإضافة الى تنفيذ سجادة بأكثر من 90 ألف وردة وزهرة المتنوعة، تجسد شعار هوية اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

جدارية في جدة

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وفي جدة افتتح ‏وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني، اليوم الثلاثاء، مبادرة ( حب الوطن يجمعنا لخدمة مجتمعنا) بمركز الصيرفي ميغا مول تحت رعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت شعار (همة حتى القمة) بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة الخيرية المهندس أنس بن محمد صالح صيرفي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية.

وشهدت الفعالية تنفيذ جدارية بطول 90 مترًا احتفاءً باليوم الوطني، فيما استعرض الحضور المجسمات الجمالية التي شاركت بها الجمعية النسائية الأولى، والتي تمثل نماذج من إبداعات الحرفيات السعوديات للتعبير عن هذه المناسبة الوطنية، وتستمر المبادرة لمدة 3 أيام بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات والمواطنين والمقيمين، وتتضمن فقراتها مسابقة لأفضل صورة وأفضل رسمة معبرة عن الحب والاعتزاز بالوطن.

مسابقات اليوم الوطني

وتشارك وزارة التعليم في تفعيل الاحتفالية باليوم الوطني عن بُعد، وحضورياً مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، من خلال 47 إدارة تعليم، مستثمرة منصة مدرستي ووسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية في تقديم الأنشطة والرسائل الإعلامية التي تعزز جوانب الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

وأعلنت وزارة التعليم أنه سيتم إطلاق مسابقة اليوم الوطني 90 على مواقعها للطلاب والطالبات، للتعبير عن مشاعرهم تجاه وطنهم، كما تشارك الجامعات في العديد من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته.

وقد وجه معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ كل قطاعات الوزارة والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تعكس أهمية الاعتزاز بهذا اليوم العظيم، والانتماء لهذا الوطن، والولاء لقيادته، واستذكار نعم الأمن والاستقرار والتنمية التي شهدتها المملكة طوال العقود الماضية.

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