تحذير من إعلانات وهمية باسم اليوم الوطني.. و«الأمن السيبراني» يوجه 3 نصائح

المركز شدد على ضرورة تجاهلها
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من الإعلانات الوهمية والمزيفة والتي تحمل اسم اليوم الوطني الـ90، مشيرًا إلى ضرورة تجاهلها.
وقال المركز الوطني للأمن السيبراني عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: «يستغل المخترقون المناسبات الوطنية والعالمية لمهاجمة المستخدمين من خلال الإعلانات المزيفة عن العروض الترويجية والهدايا المجانية، تهدف هذه الإعلانات إلى إغراء المستخدم وحثه على مشاركة بياناته مثل رقم الهوية والبطاقة المصرفية واستغلالها بطريقة غير قانونية»، وقدم المركز 3 نصائح مهمة لتجنب هذه الإعلانات جاءت كالآتي:
- مكِّن خاصية التحقق الثنائي على حساباتك المهمة مثل بريدك الإلكتروني وحسابك المصرفي.
- ابحث عند رغبتك بالشراء من موقع إلكتروني لأول مرة، واحرص على قراءة تقييمات الزوار.
- تجاهل الإعلانات المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المنصات الاجتماعية.
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