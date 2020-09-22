

رفعت قائدة الابتدائية الثانية عشرة بأبها سليمى عسيري، ومنسوبو المدرسة، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، وللشعب السعودي، بمناسبة مرور 90 عاماً على توحيد المملكة العربية السعودية . وقالت المنسقة الإعلامية سالمة بنت ناصر الكودري «إننا وإذ نحتفل باليوم الوطني نستحضر مسيرة الملك عبدالعزيز وأبنائه الملوك من بعده، وإسهاماتهم في نهضة وتقدم المملكة، إلى أن نصل إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث تحولت الأمنيات إلى واقع»، مؤكدة أن اليوم الوطني يعد مناسبة عظيمة وذكرى خالدة لدى الشعب السعودي كافة ويستذكرون فيه المجد والتاريخ والتقدم والمستقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر منسوبو الابتدائية الـ12 بأبها يهنئون القيادة الرشيدة باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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