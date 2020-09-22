قصص نجاح
يشارك خمسة من أبناء رابطة موهبة الذين سبق احتضانهم في برامج موهبة أثناء دراستهم في المدرسة، والمتخصصون في مجال الابتكار وريادة الأعمال في عرض قصص نجاحهم وتقديم الدعم والإرشاد لشباب جمهورية الكونغو في قارة إفريقيا، من خلال التنسيق مع مكتب اليونسكو، وهم: طارق تركستاني، شريك مؤسس والمدير التنفيذي المشارك لشركة «ساعي».
وطارق الذي يحمل درجة الدكتوراه في علوم الحاسب في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، وهيا العبداللطيف مؤسسة شركة «خريطة» وطالبة البكالوريوس تخصص المالية ومندوبة رابطة موهبة، وبلقيس الشريف مؤسسة شركة «بصل» الحاصلة على جائزة مدير الجامعة لرواد الأعمال، والمركز الأول في مسابقة ابتكاري، وطالبة بكالوريوس كيمياء بجامعة الملك عبدالعزيز.
وعبدالرحمن الفوزان الشريك المؤسس في شركة «فلو» التي فازت بالمركز الأول بمسابقة الهوماثون العالمي الذي نظمته وزارة الاتصالات، والحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة «MIT» العريقة، ويعمل حالياً في شركة فيسبوك، ومعاذ بوعائشة الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة وعلوم الحاسب والأعصاب من جامعة ويسترن الكندية، والرئيس التنفيذي لشركة فوكسل للحلول الطبية المبتكرة المرتبطة بالطباعة ثلاثية الأبعاد.
كانت هذه تفاصيل خبر طلبة سعوديون يقدمون الاستشارات لـ53 من علماء الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.