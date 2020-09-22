طلبة سعوديون يقدمون الاستشارات لـ53 من علماء الكونغو

نظمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» اليوم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -اليونسكو- «الوبينار» الأول المخصص لدولة الكونغو، والذي يستهدف 53 من الشباب العلماء في مدينة برازافيل، وتقديم الدعم والاستشارة لهم من خلال 5 طلبة سعوديين بالشراكة بين التعليم وموهبة لعلماء الكونغو، لتحويل أفكارهم العلمية إلى منتجات وتأسيس شركات ناشئة، وتجسيدا للأثر العالمي لطلبة موهبة.

قصص نجاح

يشارك خمسة من أبناء رابطة موهبة الذين سبق احتضانهم في برامج موهبة أثناء دراستهم في المدرسة، والمتخصصون في مجال الابتكار وريادة الأعمال في عرض قصص نجاحهم وتقديم الدعم والإرشاد لشباب جمهورية الكونغو في قارة إفريقيا، من خلال التنسيق مع مكتب اليونسكو، وهم: طارق تركستاني، شريك مؤسس والمدير التنفيذي المشارك لشركة «ساعي».

وطارق الذي يحمل درجة الدكتوراه في علوم الحاسب في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، وهيا العبداللطيف مؤسسة شركة «خريطة» وطالبة البكالوريوس تخصص المالية ومندوبة رابطة موهبة، وبلقيس الشريف مؤسسة شركة «بصل» الحاصلة على جائزة مدير الجامعة لرواد الأعمال، والمركز الأول في مسابقة ابتكاري، وطالبة بكالوريوس كيمياء بجامعة الملك عبدالعزيز.

وعبدالرحمن الفوزان الشريك المؤسس في شركة «فلو» التي فازت بالمركز الأول بمسابقة الهوماثون العالمي الذي نظمته وزارة الاتصالات، والحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة «MIT» العريقة، ويعمل حالياً في شركة فيسبوك، ومعاذ بوعائشة الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة وعلوم الحاسب والأعصاب من جامعة ويسترن الكندية، والرئيس التنفيذي لشركة فوكسل للحلول الطبية المبتكرة المرتبطة بالطباعة ثلاثية الأبعاد.