أول رخصة إلكترونية لإنشاء أبراج الجوالات

وأوضح مدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية المهندس متعب بن سعد العتيبي أنَّ هذه الخطوة جاءت لتمكين مقدمي خدمات الجوال من استخراج رخص الإنشاء إلكترونياً عن طريق منصة سبيل الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات دون الحاجة لمراجعة أمانة العاصمة المقدسة، وفقاً للاشتراطات والضوابط الفنية لأبراج الاتصالات اللا سلكية.
وأشار إلى أنَّ تفعيل إصدار رخص إنشاء الأبراج إلكترونياً يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها أمانة العاصمة المقدسة لتعزيز الجهود وتسهيل جميع الخدمات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030. وأكد العتيبي ضرورة إظهار أبراج الجوالات ومحطات التقوية اللا سلكية بمظهر فني ملائم وتنسيق توزيعها على أنحاء مكة المكرمة، واختيار المواقع المناسبة لها، والتأكد من استيعابها لأكثر من مزود خدمة.
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