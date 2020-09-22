وأوضحت أمانة الطائف أنه تم رصد السيارات والهياكل المهملة والخربة وإمهال ملاكها من خلال ملصق تحذيري تم وضعه على الهياكل بضرورة إزالتها خلال مهلة محددة، تلافياً للسحب من قبل الأمانة، غير أنها لم تجد تجاوباً، مما استدعى سحب السيارات الخربة، كما تم إمهال أصحاب الهياكل 90 يوماً لاستعادتها بعد السحب.
كانت هذه تفاصيل خبر سحب 700 سيارة خربة وهيكل تالف من شوارع الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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