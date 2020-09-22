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سحب 700 سيارة خربة وهيكل تالف من شوارع الطائف

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أزاحت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة أكثر من 700 سيارة خربة وهيكل تالف من الشوارع والأحياء والميادين والأراضي الفضاء والمناطق الصناعية بالطائف وضواحيها، وذلك ضمن برنامج يهدف الى إخلاء شوارع المدينة من الهياكل المهملة والخربة، والتي لم يقم ملاكها باستخدامها لفترات طويلة، ما تسبب في جعلها بؤراً لتجمع الحشرات والمخلفات، وتشويهها للمظهر العام، بالإضافة الى شغل الشوارع ومضايقة المرتادين، كما عطلت الهياكل المهملة والخربة أعمال الصيانة التحتية والتمديدات بالبنية التحتية.

وأوضحت أمانة الطائف أنه تم رصد السيارات والهياكل المهملة والخربة وإمهال ملاكها من خلال ملصق تحذيري تم وضعه على الهياكل بضرورة إزالتها خلال مهلة محددة، تلافياً للسحب من قبل الأمانة، غير أنها لم تجد تجاوباً، مما استدعى سحب السيارات الخربة، كما تم إمهال أصحاب الهياكل 90 يوماً لاستعادتها بعد السحب.


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