السعودية اليوم / الإمارات تسجل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والإجمالي 86447



أبوظبي 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 852 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان صحفي اليوم، أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بسبب تداعيات الفيروس، لتستقر حصيلة الضحايا عند 405 حالات.

// انتهى //

22:35ت م

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أبوظبي 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسسجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات بالجائحة فيها إلى 86447 حالةً.وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان صحفي اليوم، أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بسبب تداعيات الفيروس، لتستقر حصيلة الضحايا عند 405 حالات.// انتهى //22:35ت م0297

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