السعودية اليوم / المغرب تسجّل 2227 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2227 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت أيضاً 34 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1889، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 85883.

// انتهى //

22:01ت م

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الرباط 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسسجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها 105.346 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت أيضاً 34 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1889، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 85883.// انتهى //22:01ت م0289

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