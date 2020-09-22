السعودية اليوم / 12 نيجيريا تسجّل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 195 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 57437 إصابةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1100 حالة وفاة.

// انتهى //

21:07ت م

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أبوجا 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسسجّلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 57437 إصابةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1100 حالة وفاة.// انتهى //21:07ت م0273

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