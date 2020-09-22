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تحتفل "دهانات الجزيرة"، العلامة التجارية الأبرز على مستوى شركات الدهانات والحلول الإنشائية في السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باليوم الوطني السعودي الـ90 بطرح مجموعة مميزة من العروض والخصومات، تصل إلى 50 %، هي الأقوى لعام 2020م.
وتشمل العروض: منتجات الشركة للتطبيقات الداخلية، إلى جانب منتجاتها للتطبيقات الخارجية، علاوة على أدوات تنفيذ الدهانات، إضافة إلى التوصيل المجاني.
وتسري عروض "دهانات الجزيرة" بتلك المناسبة الغالية على طلبات الأونلاين، وتستمر حتى 26 من شهر سبتمبر الحالي.
وتعد "دهانات الجزيرة" أول شركة دهانات في الشرق الأوسط تمارس التجارة الإلكترونية من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.jazeerapaints.com وتطبيقها على الجوال، وتحظى منتجاتها على تنوعها، التي تتجاوز 450 منتجًا، مع خيارات واسعة من الألوان، بثقة كبيرة ومستويات عليا من الجودة، ولديها تاريخ عريق في سوق الدهانات، يمتد إلى أكثر من 40 عامًا.
https://drive.google.com/drive/folders/1w0R-onlh2XFWXHPjunGkJRl1kkfhQ5Hc
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 09:29 PM
بخصومات تصل إلى 50 % على طلبات الأونلاين
تحتفل "دهانات الجزيرة"، العلامة التجارية الأبرز على مستوى شركات الدهانات والحلول الإنشائية في السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باليوم الوطني السعودي الـ90 بطرح مجموعة مميزة من العروض والخصومات، تصل إلى 50 %، هي الأقوى لعام 2020م.
وتشمل العروض: منتجات الشركة للتطبيقات الداخلية، إلى جانب منتجاتها للتطبيقات الخارجية، علاوة على أدوات تنفيذ الدهانات، إضافة إلى التوصيل المجاني.
وتسري عروض "دهانات الجزيرة" بتلك المناسبة الغالية على طلبات الأونلاين، وتستمر حتى 26 من شهر سبتمبر الحالي.
وتعد "دهانات الجزيرة" أول شركة دهانات في الشرق الأوسط تمارس التجارة الإلكترونية من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.jazeerapaints.com وتطبيقها على الجوال، وتحظى منتجاتها على تنوعها، التي تتجاوز 450 منتجًا، مع خيارات واسعة من الألوان، بثقة كبيرة ومستويات عليا من الجودة، ولديها تاريخ عريق في سوق الدهانات، يمتد إلى أكثر من 40 عامًا.
https://drive.google.com/drive/folders/1w0R-onlh2XFWXHPjunGkJRl1kkfhQ5Hc
، "دهانات الجزيرة" تطلق أقوى عروضها لعام 2020 احتفاء باليوم الوطني الـ90 ،
المصدر : الخليج 365
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