2020-09-22

قصيدة خالد الفيصل في اليوم الوطني: تسعين عام والشهادة علمنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان “تسعين عام” بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع تويتر، قصيدة الفيصل التي جاء ضمن كلماتها:

تسعين عام والشهادة علمنا *** وحدة وتوحيد وسيف تثني

من يوم أبو تركي تنهض ونجم *** قاموا نشاما العز ماحد تبونا

وخلف رجاجيل على قدر الأحداث *** وإن صاح صايح قالوا فداك حنا

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وجتنا على المنوه وعيت على الغير *** وما كل عشاق وصل ما تمنى

همة حتى القمة:

وتستعد المملكة تحت شعار “همة حتى القمة”، يوم غد الأربعاء للاحتفال بـ اليوم الوطني الـ90، والذي تحتفل به المملكة كل عام.

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبدالعزيز في ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

تاريخ اليوم الوطني:

وتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، في 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسي الدولة السعودية الثانية، مواصلًا مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح في توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عامًا أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيرًا في العام 1930.

فعاليات متنوعة بمختلف المناطق:

وهذا العام سيشهد الاحتفال داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

وفى الخارج تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية في الخارج.





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