2020-09-22

الأحوال المدنية: مكاتبنا مغلقة في إجازة اليوم الوطني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدنية أن مكاتبها ستكون مغلقة يوم غد الأربعاء في إجازة اليوم الوطني.

جاء ذلك ردًّا من الأحوال على استفسار في هذا الشأن عبر حساب العناية بالعملاء على موقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء.

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أبشر:

كما دعت الأحوال المدنية المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدماتها إلكترونيًّا عبر منصة أبشر.

وقالت الأحوال المدنية: بإمكانك الاستفادة من عددٍ من خدماتنا إلكترونيًّا عبر منصة أبشر⁩ بكل سهولة ويسر.

خدمات الأحوال:

وكانت الأحوال قد قالت في وقت سابق: إنه يمكن للمواطنين تفويض من ينوب عنهم عبر منصة أبشر لإنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاتها، عبر خدمة التفويض الإلكتروني.

ولفتت إلى أن الخدمات التي يمكن تفويض الآخرين لإنجازها، هي: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل الأسرة، والتبليغ عن وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة البيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل.



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