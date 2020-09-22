إعلانات مزيفة تحمل اسم اليوم الوطني و3 نصائح لتجنبها

2020-09-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من إعلانات وهمية ومزيفة تحمل اسم اليوم الوطني الـ90، مشددًا على أهمية تجاهلها وعدم الوقوع في فخها.

وأكد المركز الوطني للأمن السيبراني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن المخترقين يستغلون المناسبات الوطنية والعالمية لمهاجمة المستخدمين من خلال الإعلانات المزيفة عن العروض الترويجية والهدايا المجانية، وتهدف هذه الإعلانات إلى إغراء المستخدم وحثه على مشاركة بياناته مثل رقم الهوية والبطاقة المصرفية واستغلالها بطريقة غير قانونية.

وقدم المركز 3 نصائح مهمة لتجنب هذه الإعلانات أثناء اليوم الوطني، منها تمكين خاصية التحقق الثنائي على الحسابات المهمة مثل البريد الإلكتروني والحساب المصرفي، مع البحث عند الرغبة في الشراء من موقع إلكتروني لأول مرة، والحرص على قراءة تقييمات الزوار، وأخيرًا تجاهل الإعلانات المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المنصات الاجتماعية.

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همة حتى القمة:

وتستعد المملكة تحت شعار “همة حتى القمة”، يوم غد الأربعاء للاحتفال بـ اليوم الوطني الـ90، والذي تحتفل به المملكة كل عام.

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبد العزيز في ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

تاريخ اليوم الوطني:

وتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، في 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسي الدولة السعودية الثانية، مواصلًا مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح في توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عامًا أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيرًا في العام 1930.

فعاليات متنوعة بمختلف المناطق:

وهذا العام سيشهد الاحتفال داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

وفى الخارج تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية في الخارج.



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