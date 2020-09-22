اليوم الوطني.. رئيس سهل: نرفع أكف الضراعة بالدعاء للمؤسس رحمه الله

2020-09-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

رفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل)، بندر بن سعيد الغامدي أسمى التهنئات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله باسمه ونيابةً عن منسوبي الشركة بمناسبة اليوم الوطني 90.

وقال الغامدي: “قدمت المملكة خلال هذا العام العديد من المبادرات التي استطاعت من خلالها أن تواجه أزمة كوفيد كورونا، حيث يسير وطننا منذ تأسيسه بكل ثقة وثبات نحو التقدم الدائم والازدهار، وفي ذكرى توحيد هذه البلاد الكريمة نرفع أيادينا بالدعاء لقائد التوحيد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-، الذي أقام أركان هذا الوطن الغالي على العدل والعزيمة والطموح، ليورث بلادنا مكانة عظيمة بين البلدان والأمم، وهي المسيرة التي تعاهدها أبناؤه من بعده لتبقى بلادنا في مقدمة سلم الأمم والشعوب”.

وأشاد الغامدي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة بما قدمت وما تقدمه من دعم على مختلف الأصعدة تجاه مواجهة الجائحة العالمية حيث استفادت العديد من القطاعات من حزم المُبادرات الملكية الكريمة التي قدمتها حكومة المملكة الرشيدة.



شارك الخبر







