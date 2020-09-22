شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تهاني قادة الدول بمناسبة اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، من نائب أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معبرا عن خالص تهاني أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتهانيه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مؤكدا رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة والشعبين الكريمين.

وأشاد نائب أمير الكويت بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات وتحققت في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين وولي العهد برقيات تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، وملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وعضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وعضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا، وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، وولي عهد أم القيوين الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وولي عهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، وولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، وولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ونائب حاكم عجمان الشيخ ناصر بن راشد النعيمي.

أعربوا فيها عن تهانيهم الخالصة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتمنياتهم الصادقة بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد لهما، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدم ورُقي وازدهار، مشيدين بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربطهم بالمملكة، وما تشهده من تطور ونمو على مر الزمان.