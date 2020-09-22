شكرا لقرائتكم خبر 90 يوما وطنيا في حياة السعوديين.. 3 مرات يوافق أعيادا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مناسبات سعيدة تزامنت مع اليوم الوطني
- 1944 وافق يوما من أيام عيد الفطر
- 1950 وافق يوم عيد الأضحى
- 2009 وافق يوما من أيام عيد الفطر
- 2015 وافق يوم عرفة
أيام وافقها اليوم الوطني
- الاثنين 13 مرة
- الأحد 14 مرة
- الأربعاء 13 مرة
- الثلاثاء 12 مرة
- الجمعة 13 مرة
- الخميس 12مرة
- السبت 12 مرة
شهور وافقها اليوم الوطني
- جمادى الأولى 6 مرات
- جمادى الآخرة 9 مرات
- ذو الحجة 7 مرات
- ذو القعدة 9 مرات
- ربيع الأول 5 مرات
- ربيع الآخر 6 مرات
- رجب 8 مرات
- شعبان 8 مرات
- محرم 9 مرات
- صفر 6 مرات
- شوال 8 مرات
- رمضان 8 مرات
وافق 23 من الشهر الهجري
- 1943 23 رمضان
- 1962 23 ربيع الآخر
- 2000 23 جمادى الآخرة
- 2019 23 محرم
أحداث في اليوم الوطني
- 2005: أقر الملك عبدالله أنه ابتداء من اليوم الوطني الـ75 يصبح اليوم الوطني إجازة رسمية للدولة.
- 2009: افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".
- 2014: دشنت أمانة جدة أطول سارية علم في العالم.
- 2015: وافق الأربعاء الـ9 من ذي الحجة (يوم عرفة)، وكان ذلك للمرة الأولى.
ماذا وافق 23 سبتمبر خلال الأعوام السابقة؟
- 1932 الجمعة جمادى الأولى 21 جمادى الأولى 1351
- 1933 السبت جمادى الآخرة 03 جمادى الآخرة 1352
- 1934 الأحد جمادى الآخرة 16جماد الآخرة 1353
- 1935 الاثنين جمادى الآخرة 24 جمادى الآخرة 1354
- 1936 الأربعاء رجب 7 رجب 1355
- 1937 الخميس رجب 17 رجب 1356
- 1938 الجمعة رجب 28 رجب 1357
- 1939 الأحد شعبان 8 شعبان 1358
- 1940 الاثنين شعبان 20 شعبان 1359
- 1941 الثلاثاء رمضان 2 رمضان 1360
- 1942 الأربعاء رمضان 12 رمضان 1361
- 1943 الخميس رمضان 23 رمضان 1362
- 1944 السبت شوال 5 شوال 1363 عيد الفطر السعيد
- 1945 الأحد شوال 15 شوال 1364
- 1946 الاثنين شوال 26 شوال 1365
- 1947 الثلاثاء ذو القعدة 8 ذو القعدة 1366
- 1948 الخميس ذو القعدة 19 ذو القعدة 1367
- 1949 الجمعة ذو القعدة 30 ذو القعدة 1368
- 1950 السبت ذو الحجة 10ذو الحجة 1369 عيد الأضحى
- 1951 الأحد ذو الحجة 21 ذو الحجة 1370
- 1952 الثلاثاء محرم 3 محرم 1372
- 1953 الأربعاء محرم 14 محرم 1373
- 1954 الخميس محرم 25 محرم 1374
- 1955 الجمعة صفر 5 صفر 1375
- 1956 الأحد صفر 17 صفر 1376
- 1957 الاثنين صفر 27 صفر 1377
- 1958 الثلاثاء ربيع الأول 9 ربيع الأول 1378
- 1959 الأربعاء ربيع الأول 20 ربيع الأول 1379
- 1960 الجمعة ربيع الآخر 1ربيع الآخر 1380 أول الشهر
- 1961 السبت ربيع الآخر 12ربيع الآخر 1381
- 1962 الأحد ربيع الآخر 23 ربيع الآخر 1382
- 1963 الاثنين جمادى الأولى 5 جمادى الأولى 1383
- 1964 الأربعاء جمادى الأولى 16 جمادى الأولى 1384
- 1965 الخميس جمادى الأولى 26 جمادى الأولى 1385
- 1966 الجمعة جمادى الآخرة 7 جمادى الآخرة 1386
- 1967 السبت جمادى الآخرة 18جمادى الآخرة 1387
- 1968 الاثنين جمادى الآخرة 29 جمادى الآخرة 1388
- 1969 الثلاثاء رجب 11 رجب 1389
- 1970 الأربعاء رجب 22 رجب 1390
- 1971 الخميس شعبان 2 شعبان 1391
- 1972 السبت شعبان 14 شعبان 1392
- 1973 الأحد شعبان 25 شعبان 1393
- 1974 الاثنين رمضان 6 رمضان 1394
- 1975 الثلاثاء رمضان 17رمضان 1395
- 1976 الخميس رمضان 29 رمضان 1396
- 1977 الجمعة شوال 9 شوال 1397
- 1978 السبت شوال 20 شوال 1398
- 1979 الأحد ذو القعدة 1ذو القعدة 1399 أول الشهر
- 1980 الثلاثاء ذو القعدة 13 ذو القعدة 1400
- 1981 الأربعاء ذو القعدة 24 ذوالقعدة 1401
- 1982 الخميس ذو الحجة 4 ذو الحجة 1402
- 1983 الجمعة ذو الحجة 15 ذو الحجة 1403
- 1984 الأحد ذو الحجة 27 ذو الحجة 1404
- 1985 الاثنين محرم 8 محرم 1406
- 1986 الثلاثاء محرم 18 محرم 1407
- 1987 الأربعاء محرم 29 محرم 1408
- 1988 الجمعة صفر 11 صفر 1409
- 1989 السبت صفر 21 صفر 1410
- 1990 الأحد ربيع الأول 3 ربيع الأول 1411
- 1991 الاثنين ربيع الأول 14ربيع الأول 1412
- 1992 الأربعاء ربيع الأول 25 ربيع الأول 1413
- 1993 الخميس ربيع الآخر 6 ربيع الآخر 1414
- 1994 الجمعة ربيع الآخر 17ربيع الآخر 1415
- 1995 السبت ربيع الآخر 27 ربيع الآخر 1416
- 1996 الاثنين جمادى الأولى 10جمادى الأولى 1417
- 1997 الثلاثاء جمادى الأولى 20 جمادى الأولى 1418
- 1998 الأربعاء جمادى الآخرة 1جمادى الآخرة 1419 أول الشهر
- 1999 الخميس جمادى الآخرة 12جمادى الآخرة 1420
- 2000 السبت جمادى الآخرة 23 جمادى الآخرة 1421
- 2001 الأحد رجب 5 رجب 1422
- 2002 الاثنين رجب 16رجب 1423
- 2003 الثلاثاء رجب 26 رجب 1424
- 2004 الخميس شعبان 8 شعبان 1425
- 2005 الجمعة شعبان 19 شعبان 1426
- 2006 السبت شعبان 29 شعبان 1427
- 2007 الأحد رمضان 11 رمضان 1428
- 2008 الثلاثاء رمضان 22 رمضان 1429
- 2009 الأربعاء شوال 3 شوال 1430 عيد الفطر السعيد
- 2010 الخميس شوال 14شوال 1431
- 2011 الجمعة شوال 24 شوال 1432
- 2012 الأحد ذو القعدة 7ذو القعدة 1433
- 2013 الاثنين ذو القعدة 18ذو القعدة 1434
- 2014 الثلاثاء ذو القعدة 28ذو القعدة 1435
- 2015 الأربعاء ذو الحجة 9ذو الحجة 1436 يوم عرفة
- 2016 الجمعة ذو الحجة 20 ذو الحجة 1437
- 2017 السبت محرم 2 محرم 1439
- 2018 الأحد محرم 12 محرم 1440
- 2019 الاثنين محرم 23 محرم 1441
- 2020 الأربعاء صفر 5 صفر 1442
قد يكون هناك اختلاف بسيط في الأيام الهجرية، حيث استخدم برنامج تحويل التاريخ ولم ينظر للتقويم الهجري
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.