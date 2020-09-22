شكرا لقرائتكم خبر 90 يوما وطنيا في حياة السعوديين.. 3 مرات يوافق أعيادا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يحتفي الشعب السعودي هذا العام باليوم الوطني الـ90، وافق الأول من الميزان (23 سبتمبر) عيدي الفطر والأضحى ثلاث مرات خلال السنوات الماضية، ليصبح العيد عيدين وتعم البهجة والحبور أرجاء الوطن بهذه المناسبة السعيدة، كما صادف اليوم الوطني يوم عرفة عام 2015. مناسبات سعيدة تزامنت مع اليوم الوطني 1944 وافق يوما من أيام عيد الفطر

1950 وافق يوم عيد الأضحى

2009 وافق يوما من أيام عيد الفطر

2015 وافق يوم عرفة أيام وافقها اليوم الوطني الاثنين 13 مرة

الأحد 14 مرة

الأربعاء 13 مرة

الثلاثاء 12 مرة

الجمعة 13 مرة

الخميس 12مرة

السبت 12 مرة شهور وافقها اليوم الوطني Advertisements جمادى الأولى 6 مرات

جمادى الآخرة 9 مرات

ذو الحجة 7 مرات

ذو القعدة 9 مرات

ربيع الأول 5 مرات

ربيع الآخر 6 مرات

رجب 8 مرات

شعبان 8 مرات

محرم 9 مرات

صفر 6 مرات

شوال 8 مرات

رمضان 8 مرات وافق 23 من الشهر الهجري 1943 23 رمضان

1962 23 ربيع الآخر

2000 23 جمادى الآخرة

2019 23 محرم أحداث في اليوم الوطني 2005: أقر الملك عبدالله أنه ابتداء من اليوم الوطني الـ75 يصبح اليوم الوطني إجازة رسمية للدولة.

2009: افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".

2014: دشنت أمانة جدة أطول سارية علم في العالم.

2015: وافق الأربعاء الـ9 من ذي الحجة (يوم عرفة)، وكان ذلك للمرة الأولى. ماذا وافق 23 سبتمبر خلال الأعوام السابقة؟ 1932 الجمعة جمادى الأولى 21 جمادى الأولى 1351

1933 السبت جمادى الآخرة 03 جمادى الآخرة 1352

1934 الأحد جمادى الآخرة 16جماد الآخرة 1353

1935 الاثنين جمادى الآخرة 24 جمادى الآخرة 1354

1936 الأربعاء رجب 7 رجب 1355

1937 الخميس رجب 17 رجب 1356

1938 الجمعة رجب 28 رجب 1357

1939 الأحد شعبان 8 شعبان 1358

1940 الاثنين شعبان 20 شعبان 1359

1941 الثلاثاء رمضان 2 رمضان 1360

1942 الأربعاء رمضان 12 رمضان 1361

1943 الخميس رمضان 23 رمضان 1362

1944 السبت شوال 5 شوال 1363 عيد الفطر السعيد

1945 الأحد شوال 15 شوال 1364

1946 الاثنين شوال 26 شوال 1365

1947 الثلاثاء ذو القعدة 8 ذو القعدة 1366

1948 الخميس ذو القعدة 19 ذو القعدة 1367

1949 الجمعة ذو القعدة 30 ذو القعدة 1368

1950 السبت ذو الحجة 10ذو الحجة 1369 عيد الأضحى

1951 الأحد ذو الحجة 21 ذو الحجة 1370

1952 الثلاثاء محرم 3 محرم 1372

1953 الأربعاء محرم 14 محرم 1373

1954 الخميس محرم 25 محرم 1374

1955 الجمعة صفر 5 صفر 1375

1956 الأحد صفر 17 صفر 1376

1957 الاثنين صفر 27 صفر 1377

1958 الثلاثاء ربيع الأول 9 ربيع الأول 1378

1959 الأربعاء ربيع الأول 20 ربيع الأول 1379

1960 الجمعة ربيع الآخر 1ربيع الآخر 1380 أول الشهر

1961 السبت ربيع الآخر 12ربيع الآخر 1381

1962 الأحد ربيع الآخر 23 ربيع الآخر 1382

1963 الاثنين جمادى الأولى 5 جمادى الأولى 1383

1964 الأربعاء جمادى الأولى 16 جمادى الأولى 1384

1965 الخميس جمادى الأولى 26 جمادى الأولى 1385

1966 الجمعة جمادى الآخرة 7 جمادى الآخرة 1386

1967 السبت جمادى الآخرة 18جمادى الآخرة 1387

1968 الاثنين جمادى الآخرة 29 جمادى الآخرة 1388

1969 الثلاثاء رجب 11 رجب 1389

1970 الأربعاء رجب 22 رجب 1390

1971 الخميس شعبان 2 شعبان 1391

1972 السبت شعبان 14 شعبان 1392

1973 الأحد شعبان 25 شعبان 1393

1974 الاثنين رمضان 6 رمضان 1394

1975 الثلاثاء رمضان 17رمضان 1395

1976 الخميس رمضان 29 رمضان 1396

1977 الجمعة شوال 9 شوال 1397

1978 السبت شوال 20 شوال 1398

1979 الأحد ذو القعدة 1ذو القعدة 1399 أول الشهر

1980 الثلاثاء ذو القعدة 13 ذو القعدة 1400

1981 الأربعاء ذو القعدة 24 ذوالقعدة 1401

1982 الخميس ذو الحجة 4 ذو الحجة 1402

1983 الجمعة ذو الحجة 15 ذو الحجة 1403

1984 الأحد ذو الحجة 27 ذو الحجة 1404

1985 الاثنين محرم 8 محرم 1406

1986 الثلاثاء محرم 18 محرم 1407

1987 الأربعاء محرم 29 محرم 1408

1988 الجمعة صفر 11 صفر 1409

1989 السبت صفر 21 صفر 1410

1990 الأحد ربيع الأول 3 ربيع الأول 1411

1991 الاثنين ربيع الأول 14ربيع الأول 1412

1992 الأربعاء ربيع الأول 25 ربيع الأول 1413

1993 الخميس ربيع الآخر 6 ربيع الآخر 1414

1994 الجمعة ربيع الآخر 17ربيع الآخر 1415

1995 السبت ربيع الآخر 27 ربيع الآخر 1416

1996 الاثنين جمادى الأولى 10جمادى الأولى 1417

1997 الثلاثاء جمادى الأولى 20 جمادى الأولى 1418

1998 الأربعاء جمادى الآخرة 1جمادى الآخرة 1419 أول الشهر

1999 الخميس جمادى الآخرة 12جمادى الآخرة 1420

2000 السبت جمادى الآخرة 23 جمادى الآخرة 1421

2001 الأحد رجب 5 رجب 1422

2002 الاثنين رجب 16رجب 1423

2003 الثلاثاء رجب 26 رجب 1424

2004 الخميس شعبان 8 شعبان 1425

2005 الجمعة شعبان 19 شعبان 1426

2006 السبت شعبان 29 شعبان 1427

2007 الأحد رمضان 11 رمضان 1428

2008 الثلاثاء رمضان 22 رمضان 1429

2009 الأربعاء شوال 3 شوال 1430 عيد الفطر السعيد

2010 الخميس شوال 14شوال 1431

2011 الجمعة شوال 24 شوال 1432

2012 الأحد ذو القعدة 7ذو القعدة 1433

2013 الاثنين ذو القعدة 18ذو القعدة 1434

2014 الثلاثاء ذو القعدة 28ذو القعدة 1435

2015 الأربعاء ذو الحجة 9ذو الحجة 1436 يوم عرفة

2016 الجمعة ذو الحجة 20 ذو الحجة 1437

2017 السبت محرم 2 محرم 1439

2018 الأحد محرم 12 محرم 1440

2019 الاثنين محرم 23 محرم 1441

2020 الأربعاء صفر 5 صفر 1442 ملاحظة قد يكون هناك اختلاف بسيط في الأيام الهجرية، حيث استخدم برنامج تحويل التاريخ ولم ينظر للتقويم الهجري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 90 يوما وطنيا في حياة السعوديين.. 3 مرات يوافق أعيادا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.