راية وطن تعانق عنان السماء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الأول من الميزان من كل عام يرفرف العلم السعودي بفخر واعتزاز، ويكسو اللون الأخضر الشوارع والمباني والطرقات، ويحتفل الشعب السعودي برؤية وطن تأخذهم إلى التحليق فوق هام السحاب بمناسبة عزيزة على القلوب حفرت في الوجدان. إنها ذكرى اليوم الوطني.

وتشكل هذه المناسبة الغالية محطة خالدة في تاريخ المملكة، يتجدد فيها الولاء والانتماء والاحتفاء بما تحقق من منجزات عظيمة ونهضة شاملة ومكانة دولية عالية وبناء للإنسان وتنمية للمكان، حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، بل تتفوق على عدد من الدول.

اليوم الوطني الـ90 .. " عمار يا بلادي "

جاء شعار اليوم الوطني الــ90 "عمار يا بلادي في عامك الـ90 " امتدادا لتصميم الهوية الذي أطلق في العام الماضي.

اليوم الوطني الـ89 .. "همة حتى القمة"

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استلهم شعار اليوم الوطني السعودي الـ 89، "همة حتى القمة"، من مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض".

اليوم الوطني الـ88 .. "المجد والعلياء"

يتخذ الشعار شكل خريطة المملكة، ويحمل في طياته كلمتي "المجد"، والتي تشير إلى العزة والرفعة، و"العلياء"، والتي تشير إلى الطموح حد عنان السماء.

اليوم الوطني الـ87 .. " رؤية وطن"

صمم الشعار على شكل خريطة المملكة وعبارة "رؤية وطن "، والتي تعبر عن الرؤية المستقبلية الثاقبة التي ستنقل الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات.