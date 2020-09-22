موسوعة جينيس تحتفي باليوم الوطني السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتاد السعوديون في الثالث والعشرين من سبتمبر في كل عام الاحتفاء باليوم الوطني للدولة السعودية، والذي يصادف تاريخ توحيدها على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- عام 1932م، ليعبر كل منهم عن محبته لوطنه على طريقته، واتجه البعض لتحقيق أرقام قياسية دونت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية محبة وامتنانا لأرضهم الحبيبة. بعض الأرقام القياسية التي حققت في اليوم الوطني: الرقم: إطلاق أكبر عرض ألعاب نارية في مدن مختلفة باستخدام 962,168 ومضة الزمن: 2018م

الرقم: نصب أكبر سارية علم في العالم بطول 171 مترا في مدينة جدة الزمن: 2014م

الرقم: رسم أكبر علم في العالم باستخدام طائرات الدرونز والألعاب النارية بمشاركة 300 طائرة الزمن:2018م

الرقم: تشكيل أكبر علم بشري في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمشاركة طالبات ومنسوبات الجامعة الزمن:2018م

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