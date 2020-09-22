شكرا لقرائتكم خبر احتفاء باليوم الوطني.. «مسك الخيرية» تسلط الضوء على الأماكن التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة، أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية»، حملة تضمنت فيديو مصورا وإعلانا سينمائيا وسباقا للدراجات في قلب التاريخ، وذلك لتسلط الضوء على الأماكن والشخوص التاريخية، والتي كان لها بصمة واضحة في بناء الدولة السعودية، واستعراض ما تشهده المملكة من تطور ورخاء.

وأطلقت المؤسسة فيديو «العوجا»، وهو أول مشروع يستعرض تاريخ المملكة بأسلوب القصص المصورة، المستوحاة من شخصيات أبطال الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، التي سطرت سيرتها على صفحات التاريخ بمداد من نور.

كما أنتجت إعلانا سينمائيا بعنوان «راسمين علومنا»، الذي جسد ملامح النمو والازدهار التي تعيشها المملكة اليوم، في ظل التطورات الكبيرة والمشروعات التنموية الضخمة، والرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة جيلا بعد جيل.

ويهدف الفيديو لرصد معالم التقدم والنهضة العمرانية للمملكة، من خلال ربط ماضيها بحاضرها، وشمالها بجنوبها وشرقها بغربها، مبرزا قصة وطن تدرج في معارج النمو والعمران على مدار 90 عاما خلت.

ويبدأ الإعلان السينمائي برحلة متخيلة للملك عبدالعزيز في ربوع البلاد، لينظر أي مجد آلت إليه المملكة من بعده، يشرع في رحلته صباحا عند بزوغ الشمس من قلب السعودية التاريخي والجغرافي، حي طريف بمحافظة الدرعية، الذي ضم أركان الدولة السعودية الأولى.

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وتتسلسل بعدها رحلة الملك المؤسس في مناطق عدة من المملكة، مرورا بمحافظة أملج، وجدة والعلا، ليعود أخيرا في نهاية اليوم إلى مدينة الرياض، عاصمة المملكة واللبنة السياسية الأولى لها، كما عاد إليها ودخلها في وقت مضى مؤسسا وفاتحا مع 63 فارسا من رجاله.

ويأتي شعار الحملة مجسدا لصورة المؤسس على فرسه «عبية»، والتي كان يمتطيها لفتح الرياض، كما تمت محاكاة توقيعه لاستخدام خطه في كتابة الشعار، هذا واستلهم اسم الإعلان المصور «راسمين علومنا» من قصيدة العرضة السعودية «نجد شامت».

وتنظم المؤسسة اليوم مسيرة، ينطلق فيها المشاركون في رحلة بقلب التاريخ السعودي بـ4 مناطق تاريخية مهمة، للتعرف على أبرز المواقع التي مر بها المؤسس خلال فتح الرياض.

4 مناطق لمسيرة «رحلة في قلب التاريخ السعودي»