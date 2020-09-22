6 أيام أطول إجازة يوم وطني تشهدها المملكة منذ إقرارها

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إجازات اليوم الوطني:
العام:2005
- مدتها: 3 أيام
العام:2006
- مدتها: 3 أيام
العام:2007
- مدتها: يوم واحد
العام : 2008
- مدتها: 6 أيام
العام:2009
- مدتها: يوم واحد
العام: 2010
- مدتها: 3أيام
العام:2011
- مدتها: 3أيام
العام: 2012
- مدتها: يوم واحد
العام :2013
- مدتها: يوم واحد
العام: 2014
- مدتها: يوم واحد
العام : 2015
- مدتها: يوم واحد
العام :2016
- مدتها: 3أيام
العام :2017
- مدتها: 4 أيام
العام :2018
- مدتها: 5 أيام
العام : 2019
- مدتها : 4 أيام
العام : 2020
- مدتها : يوم واحد
الأيام الوطنية في عهد الملوك:
الملك: المؤسس عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.
- فترة الحكم: 1932-1952
- عدد الأيام الوطنية في عهده: 21 يوما
الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله.
- فترة الحكم: 1953-1963
- عدد الأيام الوطنية في عهده: 11يوما
الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله.
- فترة الحكم: 1964-1974
- عدد الأيام الوطنية في عهده: 11 يوما
الملك خالد بن عبدالعزيز، رحمه الله.
- فترة الحكم: 1975-1981
- عدد الأيام الوطنية في عهده: 7 أيام
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله.
- فترة الحكم:1982- 2004
- عدد الأيام الوطنية في عهده: 23 يوما
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله.
- فترة الحكم: 2005-2014
- عدد الأيام الوطنية في عهده: 10 أيام
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
- 2015 تسلم مقاليد الحكم
- عدد الأيام الوطنية في عهده: 6 أيام
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