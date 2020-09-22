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6 أيام أطول إجازة يوم وطني تشهدها المملكة منذ إقرارها

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- بواسطة أيمن الوشواش - يوافق الثالث والعشرون من سبتمبر تاريخ توحيد المملكة، وتقرر اتخاذه يوما وطنيا من قبل المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله. وتتابعت الأيام الوطنية حتى اليوم الوطني الـ90، ولم يقر الاحتفال به إلا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، الذي أقر ذلك إضافة لمنح إجازة رسمية خاصة به في عام 2005، ووافقت إجازة اليوم الوطني عام 2008 أطول عطلة بمعدل 6 أيام، حيث اقترنت بإجازة عيد الفطر المبارك.

إجازات اليوم الوطني:

العام:2005

  • مدتها: 3 أيام

العام:2006

  • مدتها: 3 أيام

العام:2007

  • مدتها: يوم واحد

العام : 2008

  • مدتها: 6 أيام

العام:2009

  • مدتها: يوم واحد

العام: 2010

  • مدتها: 3أيام

العام:2011

  • مدتها: 3أيام

العام: 2012

  • مدتها: يوم واحد

العام :2013

  • مدتها: يوم واحد

العام: 2014

  • مدتها: يوم واحد

العام : 2015

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  • مدتها: يوم واحد

العام :2016

  • مدتها: 3أيام

العام :2017

  • مدتها: 4 أيام

العام :2018

  • مدتها: 5 أيام

العام : 2019

  • مدتها : 4 أيام

العام : 2020

  • مدتها : يوم واحد

الأيام الوطنية في عهد الملوك:

الملك: المؤسس عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.

  • فترة الحكم: 1932-1952
  • عدد الأيام الوطنية في عهده: 21 يوما

الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله.

  • فترة الحكم: 1953-1963
  • عدد الأيام الوطنية في عهده: 11يوما

الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله.

  • فترة الحكم: 1964-1974
  • عدد الأيام الوطنية في عهده: 11 يوما

الملك خالد بن عبدالعزيز، رحمه الله.

  • فترة الحكم: 1975-1981
  • عدد الأيام الوطنية في عهده: 7 أيام

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله.

  • فترة الحكم:1982- 2004
  • عدد الأيام الوطنية في عهده: 23 يوما

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله.

  • فترة الحكم: 2005-2014
  • عدد الأيام الوطنية في عهده: 10 أيام

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

  • 2015 تسلم مقاليد الحكم
  • عدد الأيام الوطنية في عهده: 6 أيام
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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