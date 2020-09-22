6 أيام أطول إجازة يوم وطني تشهدها المملكة منذ إقرارها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يوافق الثالث والعشرون من سبتمبر تاريخ توحيد المملكة، وتقرر اتخاذه يوما وطنيا من قبل المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله. وتتابعت الأيام الوطنية حتى اليوم الوطني الـ90، ولم يقر الاحتفال به إلا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، الذي أقر ذلك إضافة لمنح إجازة رسمية خاصة به في عام 2005، ووافقت إجازة اليوم الوطني عام 2008 أطول عطلة بمعدل 6 أيام، حيث اقترنت بإجازة عيد الفطر المبارك. إجازات اليوم الوطني: العام:2005 مدتها: 3 أيام العام:2006 مدتها: 3 أيام العام:2007 مدتها: يوم واحد العام : 2008 مدتها: 6 أيام العام:2009 مدتها: يوم واحد العام: 2010 مدتها: 3أيام العام:2011 مدتها: 3أيام العام: 2012 مدتها: يوم واحد العام :2013 مدتها: يوم واحد العام: 2014 مدتها: يوم واحد العام : 2015 Advertisements مدتها: يوم واحد العام :2016 مدتها: 3أيام العام :2017 مدتها: 4 أيام العام :2018 مدتها: 5 أيام العام : 2019 مدتها : 4 أيام العام : 2020 مدتها : يوم واحد الأيام الوطنية في عهد الملوك: الملك: المؤسس عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله. فترة الحكم: 1932-1952

عدد الأيام الوطنية في عهده: 21 يوما الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله. فترة الحكم: 1953-1963

عدد الأيام الوطنية في عهده: 11يوما الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله. فترة الحكم: 1964-1974

عدد الأيام الوطنية في عهده: 11 يوما الملك خالد بن عبدالعزيز، رحمه الله. فترة الحكم: 1975-1981

عدد الأيام الوطنية في عهده: 7 أيام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله. فترة الحكم:1982- 2004

عدد الأيام الوطنية في عهده: 23 يوما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله. فترة الحكم: 2005-2014

عدد الأيام الوطنية في عهده: 10 أيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. 2015 تسلم مقاليد الحكم

عدد الأيام الوطنية في عهده: 6 أيام

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