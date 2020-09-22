أحداث ومناسبات تزامنت مع اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمثل اليوم الوطني للمملكة يوما خاصا في ذاكرة السعوديين، وجاء عدد من المناسبات والأحداث والتواريخ متزامنة مع ذلك اليوم. رصدت "مكة " أبرز الأحداث والمناسبات التي حدثت بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة بتاريخ 23 سبتمبر. 2005 أقر الملك عبدالله - رحمه الله - أنه ابتداء من اليوم الوطني السعودي الــ 75 يصبح اليوم الوطني إجازة رسمية للدولة.

أقر الملك عبدالله - رحمه الله - أنه ابتداء من اليوم الوطني السعودي الــ 75 يصبح اليوم الوطني إجازة رسمية للدولة. 2009 افتتح الملك عبدالله - رحمه الله - في اليوم الوطني السعودي الــ79 جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في ثول.

افتتح الملك عبدالله - رحمه الله - في اليوم الوطني السعودي الــ79 جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في ثول. 2014 تزامنا مع ذكرى اليوم الوطني الـ84، دشنت أمانة جدة أطول سارية علم في العالم، وتتوسط السارية ميدان خادم الحرمين الشريفين وسط جدة، بارتفاع يتجاوز 171 مترا، ومقاس علم يبلغ 49.5 متر طولا.و33 متر عرضا، بمساحة إجمالية تبلغ 1635 م2، وبوزن 570 كجم، وعلى مساحة تتجاوز 26 ألف م2، ودخلت جدة موسوعة "جينيس" بأطول سارية علم في العالم.

تزامنا مع ذكرى اليوم الوطني الـ84، دشنت أمانة جدة أطول سارية علم في العالم، وتتوسط السارية ميدان خادم الحرمين الشريفين وسط جدة، بارتفاع يتجاوز 171 مترا، ومقاس علم يبلغ 49.5 متر طولا.و33 متر عرضا، بمساحة إجمالية تبلغ 1635 م2، وبوزن 570 كجم، وعلى مساحة تتجاوز 26 ألف م2، ودخلت جدة موسوعة "جينيس" بأطول سارية علم في العالم. 2015 وافق اليوم الوطني الـ85 الأربعاء 9 ذا الحجة (يوم عرفة)، وذلك للمرة الأولى.

وافق اليوم الوطني الـ85 الأربعاء 9 ذا الحجة (يوم عرفة)، وذلك للمرة الأولى. 2017 أطلقت شركة "طيران أديل" منخفضة التكاليف التابعة للخطوط السعودية أولى رحلاتها، تزامنا مع اليوم الوطني الـ87.

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