، أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني الـ90 ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه فرصة عظيمة لنغرس قيم حب الوطن في مناسبة عظيمة وغالية

رفع عمر بن فارس أبا العلا، أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع، أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظها الله -. كما هنأ وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، والشعب السعودي؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وأكد عمر بن فارس أبا العلا، أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع، أن اليوم الوطني الـ90 مناسبة غالية على كل مواطن ينتمي لهذه الأرض المعطاءة، وعلى كل مقيم، إضافة إلى أنه فرصة لاستشعار تلك النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد المباركة.

وأضاف: "اليوم الوطني فرصة لاستشعار نعمة الأمن التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد، ونعمة الإسلام والتوحيد الذي هو شعار السعودية، الذي لا تتنازل عنه مهما كانت الظروف، ولا تحيد عن الصراط المستقيم".

وأردف بأن "مناسبة اليوم الوطني الـ90 تأتي هذا العام بوصفها ذكرى غالية وفخرًا، ونعتز بها، ونستذكر إنجازات الماضي الذي شهد مرحلة البناء والتأسيس على يد المؤسس العظيم المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء. فالتاريخ يشهد لهذه الدولة منذ تأسيسها بأنها قامت على أساس متين وقويم، دستورها الكتاب والسنة، فكان ذلك منطلقًا لدولة فتية، توحدت فيها أطرافها، وتلاحمت أركانها، وتناغمت مؤسساتها؛ فشقت طريقها بكل قوة، وأصبحت مملكة موحدة، لها ثقلها العربي والإسلامي والدولي".

ولفت "أبا العلا" إلى أن "اليوم الوطني فرصة عظيمة لنغرس قيم حب الوطني في مناسبة عظيمة وغالية على قلوبنا، وهو يوم يسطَّر بمداد من ذهب في تاريخ السعودية، وهو يوم توحيد الجزيرة العربية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-".

وسأل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا اللهَ تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا، وأن يوفقهم لخدمة الوطن والمواطن والإسلام والمسلمين.