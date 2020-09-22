شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طفل يحمل سلاح ناري ويطلق الأعيرة في الهواء بشكل عشوائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، طفل يتلاعب بسلاح ناري، ويطلق أعيرة نارية في الهواء بشكل عشوائي.

وظهر في المقطع، تشجيع أحد المتواجدين معه، على الإمساك بالسلاح، وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، معرضا نفسه والآخرين للخطر.

وأثار المقطع غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية، بالقبض على المشاركين في الفيديو لمحاسبتهم.