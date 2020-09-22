شكرا لمتابعة خبر عن مساند يوضح مدة صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح برنامج خدمات العمالة المنزلية "مساند" مدة صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية، حيث ذكر أن مدة صلاحية التأشيرة هي سنتين من تاريخ الإصدار. أوضح برنامج خدمات العمالة المنزلية "مساند" مدة صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية، حيث ذكر أن مدة صلاحية التأشيرة هي سنتين من تاريخ الإصدار. يذكر أن برنامج "مساند" هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ويهدف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.

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