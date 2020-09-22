شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة شؤون الحرمين تنشر مقولة تاريخية للملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):نوهت رئاسة شؤون الحرمين بمقولة قالها الملك عبدالعزيز فيما يتعلق باستقبال شكاوى المواطنين.
وقال الملك حينها :"على كل فرد من رعيتنا يحس بظلم وقع عليه أن يتقدم إلينا بشكوى وستصل على نفقتنا الخاصة".
ووجه الملك موظفي البريد بإيصال الشكاوى نصاً حتى ولو كانت موجهة إلى أولاده أو أحفاده أو أهل بيته.
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